Climent Picornell relata el cambio social del Pla de Mallorca en su último libro

A través de diálogos y situaciones, el escritor y geógrafo Climent Picornell (Palma, 1949) reflexiona sobre la Mallorca del Pla y de antaño como protagonista. Lo hace con un nuevo libro, La fi d’un món, donde describe una Mallorca cambiante que ha sido progresivamente devorada por una sociedad nueva que, de una manera u otra, ha acabado con la Mallorca de siempre. La Isla de su infancia, la que permitía encontrar rincones o reliquias que «nos hacían sentir como cuando éramos niños», cuenta el autor, y que la ha convertido en una nueva Mallorca. En este relato el autor se pregunta qué era lo nostre y si queda algo que nos lo pueda recordar.

El libro pone punto y final a la serie que Picornell empezó con Apunts del Pla de Mallorca y continúo con Mallorca Profunda? y Dalt del Turó. Aunque en el libro se pueden encontrar algunas historias que denotan nostalgia, el autor cuenta que «aunque haya nostalgia no hay añoranza». Y es que su mundo, el Pla de Mallorca, ha cambiado y ya no existe como tal. «La Mallorca que habíamos vivido ya no existe, es una cosa nueva que la recuerda, pero diferente. Ahora ya forma parte de un mundo estandarizado», explica.

Las tradiciones se funden con las nuevas costumbres, estandarizadas o, muchas veces, inventadas. Sea como fuere, y aunque haya una clara intención reflexiva detrás de esta lectura, Picornell quiere a través de este relato costumbrista y testimonial ser solamente «un contador de historias». Climent Picornell ha sido profesor y vicerector de la Universitat de las Illes Balears. Además ha dirigido publicaciones culturales como El Mirall o la revista universitaria Treballs de Geografia, además de colaborar en diferentes medios y autor de nueve libros más.

Esta última publicación, que fluctúa entre un mundo antiguo ya difícil de encontrar e incluso recordar y uno nuevo, cambiado y diferente, se presenta la tarde de este jueves a les 19 horas en la Asociación de Personas Mayores de Sant Joan.