Hermann Winter pisó por primera vez Mallorca en 1980. Lo hizo junto a su bicicleta, compañera inseparable durante estos 43 años de visitas a la Isla, casi siempre alojado en el hotel Bahía del Sol -Santa Ponça- donde gusta de pasar largas temporadas -dos o tres meses- para recorrer las carreteras de su querida Isla.

¿Cómo ha cambiado Mallorca para un cicloturista desde 1980 hasta hoy?

—Ha habido muchos cambios, pero todos a mejor. Disfruto de mis salidas en bici más ahora que cuando llegué por primera vez. Y me gusta la eclosión de cicloturistas, aunque a estas alturas ya no pueda sumarme, por edad, a muchos grupos de los que me encuentro en la carretera.

¿Cuántos kilómetros recorre a diario?

—Hago entre 70 y 140, en función de si incluyo montaña o voy más por llano. Me gusta mucho ir hasta Santa Maria o tirar hacia Esporles y volver por Es Capdellà; o en el otro sentido, desplazarme por la costa y visitar el Port d’Andratx.

¿Le acompañan su mujer o sus hios en sus salidas?

— No, de hecho mi mujer pasa menos tiempo en Mallorca, pero respeta mi afición y me anima. De mis cuatro hijos solo el menor se viene alguna vez.

¿Vista su pasión por la isla, nunca se ha planteado comprar una casa aquí?

—Alguna vez, pero en el hotel me tratan bien, lo tengo fácil para cumplir con mi estricta alimentación ‘healthy’ a base de verdura, y creo que en mi propia casa no cumpliría igual mi dieta.

¿Qué planes tiene para el futuro en la Isla?

—De momento, con 87 cumplidos, pienso en alcanzar los 90 como hasta ahora y a partir de allí será el momento de realizar una nueva planificación y trazar nuevos objetivos.