Los jóvenes piden más fuentes de agua potable y la mejora del transporte público

Los jóvenes del municipio de Manacor piden que se habiliten más fuentes de agua potable en los centros educativos del municipio y que se mejore el transporte público.

Estas fueron las reivindicaciones que 14 estudiantes de segundo de la ESO de Manacor realizaron durante el primer Consell d’Adolescents, que se constituyó ayer por la tarde y que estuvo presidido por el alcalde Miquel Oliver. Durante el pleno del Consell, los jóvenes, que han sido escogidos durante un proceso electoral en los centros educativos, indicaron a Oliver que «sabemos que la mejora del transporte no es competencia del Ajuntament, pero queremos que trasladéis nuestras dificultades, malestar y situaciones de vulnerabilidad que se acrecentan en los meses de verano».

Los representantes del Consell d’Adolescents explicaron que «somos la generación de la transición ecológica en un mundo más sostenible y para hacer efectivo este proceso necesitamos que las personas adultas que ocupáis cargos de responsabilidad nos ayudéis a garantizar el derecho a la movilidad efectiva y segura».

Otras reivindicaciones que se escucharon ayer fueron la creación de más espacios de ocio seguros porque «no tenemos edad para jugar en el parque, no tenemos edad para ir a los bares, no tenemos dinero para acceder al ocio de pago y la calle, muchas veces, es la única opción», expusieron.

El alcalde respondió a esta petición y aseguró que «durante la próxima legislatura se pondrá en marcha el Casal de Jóvenes tan reivindicado». Mientras este proyecto no llega, los adolescentes pidieron un proyecto conjunto que denominaron «la plaza de los y las adolescentes».

Justo antes del Consell d'Adolescents, la sala de plenos del Ajuntament de Manacor también acogió el Consell d'Infants, que se constituyó el pasado diciembre. Los 24 alumnos de quinto y sexto de primaria presentaron los resultados del estudio que han hecho sobre el uso responsable de pantallas y propusieron acciones para fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías.