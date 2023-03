El polémico tuit del candidato del PP a la Alcaldía de Sencelles, Toni Ferragut, en el que comparó la multitudinaria cena del Ramadán el viernes en Palma con ejecuciones en la horca por parte de talibanes ha encendido las redes sociales. Pese a ello, el PP no tomará medidas contra el candidato popular.

El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, se limitó ayer a mostrar «respeto total y absoluto a la libertad religiosa y de culto de todos los ciudadanos de las Illes Balears y a todas las personas recen a quien recen», pero no respondió a la pregunta sobre si el partido abriría un expediente o sancionaría a Ferragut tras la publicación xenófoba.

La polémica la destapó el domingo el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que fue el primero en tildar de xenófobo el tuit de Ferragut pidiendo a la presidenta de los populares, Marga Prohens, si actuaría ante este hecho. A partir de aquí, fueron muchos los que se sumaron a esta petición y condenaron las palabras del dirigente popular.

Ayer, los partidos se hicieron eco de la polémica y el Partido Socialista també mostró su «preocupación» por estas declaraciones mientras que desde Ciudadanos las clasificaron de «inadmisibles».

Por su parte, el candidato, Toni Ferragut no quiso hacer declaraciones al respecto indicando que no quiere dar más «bombo» a la polémica aunque señaló a este diario que «Més ha querido hacer una bola de algo que han sacado de contexto. Los políticos de izquierdas deben dedicarse más a trabajar y no ha estar tanto en la redes sociales».

Ferragut añadió que ha recibido muestras de apoyo de algunos de sus compañeros de partido ante los «ataques personales».