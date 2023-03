Son Servera ha descartado de manera definitiva la propuesta de restauración del pont d'en Calet del conocido arquitecto navarro Rafael Moneo al estar prohibido en el catálogo de patrimonio. Así lo ha anunciado el Ajuntament de la localidad que ha pedido al Consell que rebaje la protección y emita un informe favorable para poder iniciar cuanto antes la restauración de este elemento identificativo del pueblo, que fue desmontado en septiembre de 2022 tras un accidente. El catálogo no admite nuevos diseños que no sean el de conservación o restauración. La propuesta del reconocido arquitecto como icono de entrada era la de un arco inacabado en referencia a los arcos no terminados de la Església Nova.

El pont d'en Calet se construyó en 1850 según el proyecto del acueducto de la font d'en Llisa. En 1967 se aprobó la primera reparación. Este elemento fue catalogado inicialmente por el Servei de Patrimoni del Govern. En 2002 el Ajuntament pidió al Consell la revisión del catálogo y hasta 2009 no se aprobó pero hubo que corregir una serie de deficiencias que motivaron que no se aprobara de manera definitiva hasta 2014. Entre estas deficiencias se tuvo que elevar la protección del yacimiento de la font d'en Llisa al nivel A1 que implica una preservación íntegra del bien sin posibilidad de cambio que afecte a su estructura, distribución y elementos de acabado. La alcaldesa, Natalia Troya, ha explicado que "hemos de esperar una modificación del catálogo para obtener la licencia de obra que nos permita restaurar el puente. Estamos en negociaciones con el departamento de Patrimoni del Consell para modificar el grado de protección porque las únicas intervenciones que prevé la norma son conservación y restauración".Son Servera considera el puente como una señal de identidad de todo el pueblo. En pleno se aprobó una modificación del catálogo de patrimonio que ahora está en exposición pública. Por ello el Ajuntament invita a los 'serverins' que quieran que se revise la protección del puente, a presentar alegaciones, «para tener más fuerza para consensuar un cambio ante el departamento de Patrimoni», concluyó la alcaldesa.