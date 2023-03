Manacor celebra la III Edició de la Fira de la Dona, un esdeveniment que creix i es consolida any rere any. La regidora Carme Gomila ha tornat a estar al capdavant de l’organització i valora el que es podrà trobar a la Fira demà, dins l’extens programa del 8 de març: «Enguany comptam amb dos locals que ens han cedit al centre de Manacor per realitzar activitats i exposicions, com la col·lectiva de dones artistes de Manacor, que romandrà allà durant una setmana. Enguany també hem potenciat molt les arts en viu».

A la Fira també hi haurà activitats durant tot el dia: taller de gloses, dansa, circ, música, paredetes, un curtmetratge o serigrafia en viu. La fira acabarà amb el concert de l’artista Mar Grimalt a Can Frau. «La primera edició de la Fira va superar les nostres espectatives. Tothom s’hi va bolcar molt, el dia va acompanyar i vam redescobrir un espai per fer-hi moltes coses, que és el claustre. L’any passat va ploure i només varem poder mantenir algunes activitats puntuals, per això enguany hem volgut anar una mica més enllà, ocupar més espais i que hi hagi més activitats» afegeix Gomila.

La necessitat d’aquestes reivindicacions és més vigent que mai: «Des de l’administració, des de la comunitat educativa, des de molts espais, s’estan invertint molts recursos en aturar aquesta onada de violència i en blindar drets per a les dones, però és insuficient. Cal seguir treballant, cal re-educar, canviar les mirades, etc. I mentre ser dona segueixi sent un risc, tenim el deure d’actuar», afirma la regidora. «La fira ha funcionat perquè ja no és ‘la fira que fa l’Ajuntament’, és la fira de les dones, de la gent, de tothom. És un dia per reivindicar el feminisme, però també per fer poble des de la reividicació».

La agenda

9.30 h.

Cercavila de Xeremieres.

10.00 a 13.00 h. Plaça Convent

Tallers amb Kruger, Huerga, Estel de Llevant, Al·lots de Llevant, Servera, Olivares i Amengual.

10.00 i 12.00 h. Claustre

Pianistes de Manacor.

10.30 h. Església del Convent

Performance de Bel Miquel.

11.00 h. Claustre

Recital dones escriptores.

11.30 i 12.30 h. Biblioteca

‘Doula’, un curtmetratge de Maria Badia.

12.00 i 16.00 h. Plaça Convent

‘Cicles’ de la Cia. Marilén Ribot.

13.00 h. Claustre

Glosada de Maribel Servera, Alicia Olivares i Maria Amengual.

13.30 a 15.30 h. Plaça dels Pares Creus i Font i Roig

PD Clodett.

15.00 a 18.00 h. Plaça dels Pares Creus i Font i Roig

Taller de serigrafia activa amb M8 Taller Serigràfic.

16.00 h. Plaça del Pares Creus i Font i Roig

Contacontes a càrrec de Margalida Amengual.

16.20 h. Plaça Convent

Dansa espanyola a càrrec de Maria Bel Sagrera.

16.35 h. Plaça Convent

Performance Margalida Brunet, Margalida Lliteres i Margalida Salas.

17.00 h. Plaça Convent

Dansa Pissarra a càrrec del Conservatori Manacor i S’Altell

18.30 h. Can Frau

Concert de Mar Grimalt.

Exposicions

Exposicions Carrer de l’Escola Pocoví:

En bragues! i D.I.D.O.L.

Exposicions Claustre:

Invisibles, teixint referents, Què 36, ni què 36! i El Mur de la Visibilitat + Lleguint objectes.