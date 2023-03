Manacor contará con un nuevo instituto para aumentar la oferta de FP

Manacor es capital de comarca y trabaja para ofrecer todos los servicios necesarios. Uno de ellos es la formación de los jóvenes por lo que, ahora, el Ajuntament de la localidad y el Govern de les Illes Balears trabajan para dotar a la ciudad de un nuevo instituto y aumentar así la oferta de Formación Profesional (FP). Por ello, la Conselleria d’Educació ha instado al Consistorio manacorí a buscar un solar de 10.000 metros cuadrados en el que ubicar la nueva infraestructura educativa, que aglutinará todos los ciclos de Formación Profesional existentes (que ahora se imparten en el IES Manacor, IES Mossèn Alcover e IES Porto Cristo) y ampliará la oferta. La regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa, indica que «ya estamos trabajando en la busca del solar porque Manacor necesita aglutinar una oferta educativa potente».

De hecho, la Conselleria d’Educació ya creó, de manera administrativa, el Centre Integrat de Formació Professional Politècnic de Llevant, que está adscrito al IES Manacor, con el objetivo de ampliar la oferta debido a que la demanda de estos ciclos formativos ha crecido un 35 % desde el año 2015. El director general de FP, Antoni Baos, explica que «actualmente, y a través del nuevo centro integrado, se ofrecerá la oferta ocupacional y de formación profesional en Manacor de la misma manera que se ofrece en Inca a través del centro integrado del instituto Pau Casesnoves». Baos añade que «ahora, el Centre Integrat de Manacor funcionará en el mismo edificio del IES Manacor hasta que se construya en nuevo edificio».

Ampliación urgente

Baos explica que la ampliación de la oferta profesional en Manacor es «urgente» para poder cubrir las necesidades de las demandas actuales. Por su parte, la regidora Hinojosa apunta a que «muchos estudiantes de la comarca se deben desplazar hasta Palma o Inca para cursar sus ciclos de Formación Profesional porque o bien no se imparten en Manacor o bien no hay plazas suficientes. Debemos solucionar esta situación que, en ocasiones, provoca que los alumnos no se formen académicamente». Actualmente, la Conselleria d’Educació ofrece en el municipio de Manacor ciclos de informática, de automoción, desarrollo de aplicaciones web, gestión de ventas y espacios comerciales, administración y finanzas o de farmacia y parafarmacia, entre otros. Con el nuevo edificio, se ampliarán el número de ciclos formativos y, además, se dará la oportunidad de obtener los certificados de profesionalidad. Actualmente, debido a la falta de espacio, esta ampliación de oferta no es viable. Aún así, tanto Educació como el Ajuntament han trabajado de manera conjunta con CETEBAL para implantar en Manacor el nuevo curso formativo de madera. El ciclo se impartirá en dependencias del CETEBAL y los alumnos dispondrán del material necesario que adquirirá el Ajuntament. El curso empezará en septiembre de 2023.