Sacarse el carnet de conducir a los alumnos de la comarca del Llevant les cuesta unos 540 euros más de media que a los alumnos de Palma. La causa de este incremento de precio es que deben desplazarse cada día que tienen clases prácticas hasta Palma, lo que también provoca que se hagan un millón de kilómetros más al año y necesiten estar toda la mañana o toda la tarde para hacer 45 minutos de prácticas en Ciutat. Los especialistas aseguran que se ‘pierden’ 200.000 horas.

Por todas estas razones y con el objetivo de acercar el servicio a los ciudadanos, un total de 15 ayuntamientos del Llevant y Pla aprobarán una moción en sus plenos para instar a la Dirección General de Tráfico (DGT), que depende del Gobierno central, a que descentralice el servicio y dote a la capital del Llevant de las infraestructuras necesarias para que se puedan llevar a cabo los exámenes, tanto teóricos como prácticos, de los alumnos.

La propuesta nace del Comité de Carnets de Conducir de Manacor y se presentó este miércoles en Manacor de la mano del alcalde Miquel Oliver, el regidor de Mobilitat, Sebastià Llodrà, y el representante del comité, Antoni Cànoves. El experto en seguridad viaria Cànoves recordó que hace 30 años que varios profesores de autoescuela iniciaron la demanda «pero no prosperó porque la DGT dijo que Manacor no cumplía con los requisitos. Ahora la ciudad ha cambiado y tiene mejores condiciones que Eivissa o Maó, donde sí hay centros desplazados de la DGT». Cànoves tildó de «discriminación» que los alumnos de la comarca no se puedan examinar del carnet de conducir en Manacor. De momento, los municipios que se han sumado a la iniciativa y que aprobarán mociones serán Sant Llorenç, Son Servera, Artà, Capdepera, Petra, Ariany, Maria, Santa Margalida, Sineu, Sant Joan, Montuïri, Porreres, Vilafranca y Felanitx, además de Manacor.

El alcalde Oliver reivindicó, una vez más, el papel de capital de comarca de Manacor y avanzó que el Ajuntament pondrá a disposición de la DGT y de manera temporal unas instalaciones donde poder llevar a cabo los exámenes, todo con el objetivo de acercar los servicios a los ciudadanos.

El regidor de Mobilitat, Sebastià Llodrà, avanzó que ya se mantuvo una toma de contacto con Delegación de Gobierno para trasladarles la propuesta y reivindicar el servicio para Manacor. Ahora los ayuntamientos aunarán fuerzas para conseguir que sea una realidad, aunque los expertos ya avanzan que no será a corto plazo.