Los vecinos de la calle Creu de Binissalem exigen que se vuelva a cerrar al tráfico «por seguridad»

Un grupo de vecinos de la calle Creu de Binissalem han reclamado al Ajuntanent que vuelva a cerrar la vía tal y como sucedió durante el estado de alarma y hasta la pasada Navidad, por motivos de «seguridad y de pacificación del tráfico diario». Cabe recordar que un vecino denunció al alcalde, Víctor Martí, por extender el cierre de la calle más allá del estado de alarma y, según el denunciante, ‘favorecer’ así a un restaurante situado en la vía para que pudiera tener instalada su terraza.

El propietario del restaurante y vecinos residentes en la calle han remitido una carta al alcalde en la que lamentan la decisión de reabrirla, asegurando que «nos sorprende que hoy en Binissalem se dé un paso atrás en una iniciativa que mejora ostensiblemente la circulación y la seguridad de los peatones, que permite el desarrollo de un eje social y comercial central y que, además, todo ello se haya hecho sin aviso previo a los residentes de la zona».

Peligros

Los vecinos son testigos a diario de los problemas que padecen los peatones, especialmente los menores, «porque no se dispone de la acera correspondiente y el ancho de vía hace que las entradas y salidas de los domicilios sean peligrosas cuando pasan los vehículos que se dirigen hacia la plaza. Además, los escolares usan esta calle para ir a los colegios cercanos». Se preguntan por «los motivos que han llevado a tomar la decisión de reabrirla. Esperamos que no tengan que ver con decisiones de tipo personal y no basadas en las recomendaciones de expertos».