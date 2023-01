La apertura de varios tramos de las carreteras de la Serra que habían estado cerrados el sábado ha ejercido este domingo de «efecto llamada» de una multitud que quería ver la intensa nevada y que el día anterior no pudo acercarse, al estar cerrados todos los accesos. El resultado han sido carreteras colpsadas.

La carretera de Caimari a Lluc ha una de las que se han saturado desde primera hora de este domingo, cuando fue reabierta al tráfico. El alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, ordenó el cierre de la urbanización de Es Guix al no quedar sitios para aparcar desde primera hora, al igual que en las calles de Son Massip, las escasas zonas de aparcamiento disponibles en los laterales de la carretera de la Serra, entre el Coll de sa Batalla y el cruce de sa Calobra. Este tramo, que había permanecido cerrado todo el sábado, se ha abierto al tráfico, permitiendo que el embudo de coches no se concentrara en el Coll de sa Batalla. Este mediodía ya se había vuelto a cerrar. Se ha reabierto también la carretera de sa Calobra, pero el tramo entre este cruce y el Mirador de ses Barques siguió cerrado.

El Ajuntament d’Escorca ha activado su protocolo para cerrar los accesos a sus zonas urbanas cuando ya no ha quedado sitio para aparcar, pero esto no ha impedido que el colapso se haya trasladado a la carretera y las cunetas. «Nosotros no tenemos policía ni competencias para gestionar este alud, solo podemos actuar en las zonas urbanas para facilitar que los servicios de Emergencias puedan llegar».