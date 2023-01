Nevada en Mallorca: críticas y «descoordinación total» ante la falta de protocolos de emergencias

La reunión de coordinación de este viernes ante las copiosas nevadas que se esperan este fin de semana en Mallorca ha acabado con críticas por la falta de previsión de las diferentes instituciones. «Nos hemos quedado alucinados», ha denunciado Toni Solivellas, alcalde de Escorca, quien teme que se repita la saturación en la Serra, la confusión entre los equipos de emergencia y, advierte, «demos gracias si no pasa algo peor». Un año tras la aprobación del plan de contingencia todo sigue igual.

Las adversas previsiones meteorológicas (se ha activado la alerta naranja por nieve, con un espesor que podrá alcanzar los 10 centímetros en puntos de la Serra) ha llevado a reunirse este viernes a las distintos grupos afectados en la gestión de nevadas. En ella han participado el director y diferentes técnicos de Emergencias; representantes de la Dirección General de Tráfico (DGT); del área de Carreteras del Consell de Mallorca; Bombers de Mallorca; el IBANAT; la delegada de Aemet en Baleares y los ayuntamientos de Escorca, Fornalutx y Sóller. A pesar de producirse la reunión de prevención, las críticas se han centrado en que un año y quince días después de que el Govern anunciase la aprobación de un protocolo para evitar riesgos por la masificación que habitualmente se produce en la Serra de Tramuntana cuando nieva, este documento no existe formalmente. Apenas se ha realizado un borrador, aún sin vigencia. «No entendemos que lo anunciaran a bombo y platillo hace un año y ahora resulta que no hay nada», ha reivindicado Solivellas. Así, de cara a la nevada de este fin de semana, la posible masificación que ello conlleve y el resto de traslados por carretera, se trabajará «tomando decisiones sobre la marcha», según se ha informado.

Acabo de informar al 112 que amb la ctra tancada a partir del Coll de sa Bataia, ja no caben mes vehicles a la zona de la vall de Lluc. Els vehicles ja estan aturats a sa ctra. Només disposan d’un policia i PC. Hi ha qualque informador disponible @goib? pic.twitter.com/EQIH04clPT — Toni Solivellas (@ToniSolivellas) January 3, 2021

Desde los ayuntamientos se envían mensajes de alerta por SMS y whatsapp a los vecinos en relación a carreteras cortadas y demás incidencias. «En un pueblo la gente no va a mirar la web del Consell ni llaman al 112. Preguntan a la gente del ayuntamiento», incide Solivellas. Pese a ello, al haber tantos entes en estas actuaciones, la comunicación se convierte en un auténtico teléfono roto. «No nos llega la información, por lo tanto, no podemos avisar», recalca el alcalde de Escorca. Además de la efectiva ejecución de un protocolo formal, exige la creación de «alguien que coordine todos los equipos que se activan en una emergencia» para que el mensaje, vital en estas situaciones, no se pierda por el camino y llegue lo antes posible. Una parte del borrador sí contempla que haya actuaciones que se tomen al momento, en función de los hechos que vayan ocurriendo, debido a su naturaleza cambiante. Sin embargo, no hay previsiones ni protocolos de actuación adelantados. Tampoco en relación a la coordinación con todos los agentes implicados, desde policías locales, pasando por conductores, vecinos y demás servicios de emergencias. El primer edil recuerda que este lunes ya hubo una nevada de cerca de 20 centímetros y no se produjo ninguna reunión de coordinación.