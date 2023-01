El Consell destina 21 millones a 30 municipios para estrategia turística

Un total de 30 municipios recibirán 21 millones de euros destinados a reforzar la estrategia turística. El Consell presentó este martes, en el auditorio de sa Màniga de Cala Millor, los 40 proyectos que serán cofinanciados a través del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics. El acto contó con la presencia de los alcaldes Manolo Galán (Artà), Rafel Fernández (Capdepera), Pep Jaume (Sant Llorenç) y la alcaldesa Natalia Troya (Son Servera), además de varios representantes del sector hotelero. La convocatoria se articuló en dos líneas. La primera dirigida a los ayuntamientos de localidades costeras con más de 3.500 plazas turísticas o ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. En este caso se ha concedido casi 15 millones para ejecutar 23 proyectos.

La segunda línea está dirigida a ayuntamientos de municipios costeros de menos de 3.500 plazas turísticas o consistorios con menos de 20.000 habitantes. En este caso se asignan casi 5,5 millones a 17 proyectos. El consorcio cubre alrededor del 80 por ciento y el resto irá a cargo de cada ayuntamiento. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, destacó que: «los proyectos van destinados a reformar espacios urbanos o a mejorar la sostenibilidad como es el caso de las propuestas que han presentado las ayuntamientos de Sant Llorenç, Inca o Alcúdia». Asimismo, según destacó, «se conceden las ayudas a aquellos proyectos asociados al fomento de la diversificación y la desestacionalización de la oferta turística en Mallorca, como es el caso de Calvià, Montuïri o Costitx».

Otras actuaciones que se financian son las relacionadas con la economía circular y investigación en el ámbito turístico como los que ha presentado Muro o Escorca. La presidenta del Consell dejó claro que con esta convocatoria lo que se pretende es «hacer que Mallorca sea líder en destinos de turismo sostenible y circularidad. Queremos ser palanca en esta evolución del modelo turístico en la Isla, más sostenible, resiliente y moderno».

Dinamización

El objetivo de todas estas ayudas insulares es mejorar la sostenibilidad de los municipios invirtiendo en proyectos que durante la legislatura han llegado a los 150 millones de euros. Así lo dijo Cladera que añadió que «a pesar de la pandemia y la crisis derivada de la guerra, Consell y ayuntamientos no han dejado de movilizar recursos para desarrollar mejoras en los municipios y dinamizar la economía local». El conseller insular de Turisme, Andreu Serra explicó que quedaron excluidos de la convocatoria once proyectos ya que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases. Asimismo destacó que los proyectos que se llevarán a cabo gracias a esta ayuda tienen un presupuesto de 33 millones de euros.