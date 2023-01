El Ajuntament de ses Salines ha denunciado el «caos» y las «deficiencias» sanitarias que padecen los vecinos de ses Salines y de la Colònia de Sant Jordi. El mes de noviembre de 2022, el alcalde de ses Salines, JuanRodríguez ya remitió una carta a la Conselleria de Salut, acompañada de decenas de firmas de vecinos afectados con quejas sobre la atención médica. Según manifiesta el Ajuntament, dos meses después no se ha recibido respuesta. Por todo ello ahora exige al Govern que «mejore la gestión sanitaria y ponga fin al caos».

Según explica el alcalde en la carta, «es habitual que en el núcleo de ses Salines no haya ningún médico para atender a los pacientes ya que la titular se encuentra en situación de reducción de jornada. Gran parte de los días en que no está no aparece ningún sustituto. Así no se pueden prestar los servicios de manera adecuada. Debido a esta situación los tiempos de espera para una cita médica son excesivamente largos».

Pediatra

El Ajuntament informa que desde el pasado verano «los residentes de la Colònia han hecho partícipe al alcalde de su descontento con los servicios prestados en el centro de salud ya que gran parte de los días no hay médico de cabecera, ni sustituto». Destacan también que «es limitante para los ciudadanos la falta de servicio de pediatría en el núcleo».

El alcalde denuncia que «desde los centros de salud no se responden a las llamadas telefónicas». En la renovación de recetas se queja del «retraso de entre tres y cuatro días para que aparezca en la tarjeta sanitaria con los problemas que acarrea esta demora en la disponibilidad de medicamentos». El Ajuntament recuerda que en 2020 ya se formularon una serie de peticiones al Govern con unas promesas «incumplidas» como la de aumentar la cobertura sanitaria, una vía telefónica para reactivar la medicación, entre otras.