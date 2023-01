El IV Pla de Fosses se centrará en el cementerio de Son Coletes y la playa de sa Coma

El conseller y el secretario autonómico de Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes y Jesús Jurado, respectivamente, han presentado esta mañana el IV Pla de Fosses, que, con una duración de dos años y una inversión de 1,3 millones de euros, se centrará en profundizar en las actuaciones en el cementerio de Son Coletes, en Manacor, y en la fosa de la playa de sa Coma, en Sant Llorenç.

En este caso, la fosa de sa Coma ya no sería una fosa de represión como las abiertas hasta ahora, sino una fosa de guerra donde estarían, bajo la arena de la playa, cientos de combatientes del Ejército republicano bajo las órdenes del capitán Alberto Bayo. Otras actuaciones previstas son la elaboración de un mapa de fosas de Menorca, la creación de espacios de memoria, la investigación sobre las zonas de Balears bombardeadas durante la Guerra Civil y las fosas de Formentera.

De momento, tras los tres planes de fosas anteriores, se han recuperado 241 cuerpos de asesinados por el franquismo, de los que 220 son restos completos y 52 han podido ser identificados.

Jesús Jurado ha explicado que no todos los cuerpos podrán ser identificados «porque hay casos de ADN muy degradado y hay familias que no lo han aportado. Precisamente, una de las novedades del IV Pla es que se buscarán familias que no hayan comunicado su relación con las víctimas o no hayan aportado su ADN».

Las empresas Aranzadi y Atics trabajarán conjuntamente en este IV Pla, que podrá alcanzar las 50 personas en un gran equipo multidisciplinar que, evidentemente, continuará la labor de identificación de los cuerpos recuperados o que se vayan exhumando a partir de ahora. En cualquier caso, los restos no identificados permanecerán custodiados por el Govern, a la espera de que puedan ser reconocidos en un futuro.

El alcalde de Sant Llorenç, Pep Jaume, que ha asistido a la presentación del nuevo plan de fosas, ha considerado que «la actuación en sa Coma es una buena noticia después de que investigadores locales hayan acreditado la presencia de restos en la playa y el propio hallazgo de algunos de éstos por parte de turistas al escarbar en la arena». Por Aranzadi y Atics, han asistido a la presentación Almudena García y Cesc Busquets, respectivamente.