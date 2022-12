Sineu no quiere tener el Palau dels Reis cerrado a cal a y canto. Con el objetivo de evitar la degradación del antiguo Monasterio de la Concepció de la Verge Maria, el Ajuntament de la localidad ha propuesto al Bisbat de Mallorca, propietario del inmueble, poder compaginar los usos religiosos con los culturales. El pasado mes de marzo, el Consistorio remitió al Bisbat un completo informe con la intención de impulsar una recuperación del espacio. Entre las diferentes propuestas, el Ajuntament contempla la posibilidad de crear un espacio museístico, poder celebrar actos culturales o, incluso, poder habilitar una zona de hospedería y hostelería, «todo respetando los usos religiosos», según el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet.

En el mismo escrito, el Consistoio muestra su preocupación sobre el futuro del importante espacio y su predisposición a buscar nuevas propuestas de usos de este Bien de Interés Cultural. Aunque el escrito se envió en marzo de este año, el Bisbat no ha dado ninguna respuesta al Consistorio. En el documento, elaborado por Jaume Llabrés, se detalla que en el espacio museístico se podrían exponer piezas que no están expuestas del Museu d’Art Sacre del Bisbat, además de una colección de cerámica de los siglos XV y XVI, que se guarda en la iglesia de Sineu, y elementos patrimoniales del propio monasterio. Por lo que se refiere a los actos culturales, Llabrés propone que varias estancias de la antigua residencia real se habilitaran para la celebración de conciertos, actuaciones teatrales o presentaciones de libros, entre otros.

Pero todas estas propuestas están paradas a la espera de una respuesta del Bisbat. El alcalde Mulet lamenta esta situación y muestra su preocupación ante el abandono del inmueble. Pero este hecho no es el único que preocupa a Mulet. El alcalde explica que ciertos elementos del Palau dels Reis muestran un claro deterioro e, incluso, pueden llegar a ser peligrosos para la ciudadanía. «La escalera que da acceso a la entrada lateral del convento está en muy malas condiciones y no se ha hecho nada para recuperarla, al igual que algunos elementos del portal». Estos desperfectos se encuentran en la vía pública.

Tomeu Mulet es consciente del elevado coste económico que supone mantener un edificio de estas características, que lleva cerrado desde el año 2016, tras la partida de las últimas monjas (el Bisbat solo abre la iglesia del Palau), aunque también opina que «ante la importancia histórica del edificio no podemos descartar negociar con el Consell y el Govern para acceder a alguna subvención y ayudar al mantenimiento del edificio».

Palomas

Pero la propuesta de dar nuevos usos al Palau dels Reis no es la única petición que ha hecho el Ajuntament de Sineu y que no ha tenido respuesta. El alcalde Mulet lamenta que «en varias ocasiones hemos solicitado al Bisbat poder entrar en el monasterio para instalar jaulas y disminuir la población de palomas que hay. Tenemos muchas quejas de los vecinos y queremos hacer una actuación para disminuir la plaga, al igual que hemos hecho en la iglesia, donde hemos tenido plena colaboración. De momento, en el Bisbat no se nos da ninguna respuesta».