Alaró pide recuperar el servicio de pediatría en la Unidad Básica de Salud

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha enviado una carta a la consellera de Salud, Patricia Gómez, pidiendo recuperar el servicio de pediatría en la Unidad Básica de Salud. Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en la carta el alcalde expone a la consellera los problemas acumulados en el servicio sanitario a los ciudadanos. Así, Perelló explica que en octubre se dejó de prestar el servicio de pediatría, quedando este servicio cubierto únicamente por parte de la enfermera de pediatría. Expone que desde entonces «las familias con niños en edad pediátrica se han tenido que desplazar al PAC de Binissalem para la atención de urgencias o al hospital de referencia de nuestro municipio, Son Llàtzer, sin poder llevar a cabo las visitas de seguimiento».

En Alaró del total de 6.448 personas empadronadas, 901 son menores de 18 años. El alcalde no habla sólo del área de pediatría sino también de una carencia generalizada de profesionales. «No se hace un seguimiento adecuado de los enfermos crónicos, los niños en edad pediátrica no tienen las revisiones correspondientes y, además a esto se le tiene que añadir la falta de servicios por las tardes», señala. Según el alcalde «esta situación rebaja mucho la calidad del servicio asistencial porque el resto de profesionales van sobrecargados».

Alaró recuerda a la consellera que el Ayuntamiento ha reparado y pintado todas las persianas «para evitar problemas de seguridad a las personas que circulan en el entorno del edificio», «porque no se hace ningún tipo de mantenimiento preventivo por parte del IbSalut». También ha llevado a cabo el repintado integral de las consultas, despachos y pasillos, «porque no se llevaba un mantenimiento correcto y no presentaban un buen estado». Igualmente el consistorio ha facilitado varias líneas de telefonía para mayor disponibilidad para llevar a cabo las consultas telefónicas.