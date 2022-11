Hay cosas que no van unidas a la mejor voluntad del mundo. El fino y aromático bouquet de los perfumes caros y el olor picante y amargo de las vainas de algarroba secas, por ejemplo. Los dos se mezclan accidentalmente en la calle este sábado por la mañana, al abrir las puertas frente a la tienda Müller de Llucmajor. Pero los dos contrastes olfativos reflejan bien el desarrollo sociocultural de los olores en esta localidad.

Más de 4000 extranjeros están ya inscritos en el registro de población del municipio de Llucmajor, la mayoría de ellos procedentes de Alemania. Sin embargo, sólo unos pocos viven en el núcleo urbano, el resto, en el campo o en alguna de las numerosas urbanizaciones del municipio y de las localidades más pequeñas de la costa. Llucmajor ha sufrido una gran transformación en los últimos años, especialmente en la plaza España y sus alrededores, así como en la zona peatonal que conduce hasta el paseo de Jaume III y la estatua del mismo nombre, con sus numerosas tiendas, restaurantes, bares y comercios.

Pero incluso con esta remodelación urbana de calles, plazas públicas, servicios y mejoras en las ofertas gastronómicas y comerciales, los visitantes extranjeros siguen dando esquinazo al núcleo urbano de la localidad. Posible razón: aparte de la iglesia de Sant Miquel y el Convento de Sant Bonaventura convertido en un elegante centro cultural, la ciudad no tiene muchos lugares de interés.

Iris Kimpel se mudó a Llucmajor hace 21 años.

A la alemana Iris Kimpel y a su ex marido no les importó la falta de atracciones turísticas cuando decidieron mudarse a Llucmajor hace 21 años. «En ese momento llevábamos unos años viviendo en Esporles. Por aquel entonces, mi marido buscaba una casa con un terreno para poder montar a caballo», dice Kimpel, que lleva varios años dirigiendo su propia consulta de medicina alternativa y homeopatía en el pueblo.

Llucmajor les causó una primera impresión bastante «fría». «Hoy no podría imaginar un lugar mejor para vivir en la isla», dice. Se enamoró realmente de la ciudad cuando sus dos hijos, ahora adultos, fueron a la escuela: «Así es como llegué a conocer a muchos padres locales. Eso me dio la sensación de pertenencia. También me gustó lo despreocupada que es la gente con los niños pequeños en España. Todos cuidan de los hijos de los demás. Eso hizo que fuera mucho más fácil dejarles jugar en la calle sin supervisión durante unos momentos. En una ciudad grande, eso sería impensable».

Kami van Bömmel llegó a Llucmajor no sólo por su amor a los animales. De padres germano-franceses, creció en Togo y se trasladó a Llucmajor en 2009. «Antes vivía en la urbanización Solleric, pero buscaba una ubicación para mi consulta veterinaria», explica esta veterinaria de 44 años. Finalmente lo encontró en la carretera que une Llucmajor y Algaida. Por razones de espacio, ella misma vive con sus propios animales de compañía en fora vila. «A veces pasan semanas en las que no salgo de Llucmajor para nada. Ofrece todo lo que necesito para vivir. Hay un número suficiente de supermercados, fruterías, tiendas y restaurantes. Y si no encuentro algo, lo encargo en Amazon. Es tan sencillo como eso», dice Kami. Se siente plenamente aceptada tanto por sus clientes mallorquines como por su círculo de amigos locales. «La gente es abierta y amable, lo aprecio».

La veterinaria alemana Kami van Bömmel.

Verena Rossenbach también vive en Llucmajor desde 2009. La arquitecta, que dirige con su marido la oficina de proyectos y gestión de la construcción Matrol, encontró su actual hogar en un antiguo molino harinero restaurado en el pueblo. «Personalmente, preferiría mudarme al campo, pero también nos sentimos muy cómodos aquí en el pueblo», dice Rossenbach. «Llucmajor no es una gran ciudad, por supuesto, pero ofrece todas las comodidades necesarias para la vida cotidiana. Es más rural, pero también más acogedor. La gente se conoce y se saluda por la calle. Eso apenas es posible en la ciudad», señala Rossenbach. Al igual que su marido, Verena también se siente aceptada por los habitantes del pueblo. «Por supuesto, es importante hablar su idioma, al menos el español».

Frauke Büchner se mudó a Llucmajor hace más de 25 años con su pareja. «Enseguida me sentí como en casa», confiesa. Por eso decidió quedarse en Llucmajor, incluso después de poner fin a su relación. Esta alemana de 52 años ofrece tratamientos cosméticos naturales holísticos con masajes aromáticos y otros tratamientos en su estudio Spacito del pueblo. «Llucmajor sólo ha cambiado a mejor en los últimos años. Hay buenos restaurantes en la Plaça, el ambiente es sencillamente perfecto», dice Büchner.

Al igual que Iris Kimpel, Kami van Bömmel y Verena Rossenbach, también aprecia la ubicación estratégica de su ciudad de adopción. «El aeropuerto está prácticamente a la vuelta de la esquina, se puede llegar rápidamente a Palma por la autopista, y una excursión a la playa también se hace rápidamente desde Llucmajor». Iris Kimpel lo ve de forma similar: «La calidad de vida en Llucmajor es increíblemente alta», apostilla. «Desde aquí, puedes estar en el campo en pocos minutos, hacer excursiones a pie o en bicicleta desde el pueblo, hacer footing o, gracias a la relativamente corta duración del viaje, bañarte en el mar en una de las playas más bonitas de Mallorca, como es Es Trenc».

Verena Rossenbach también vive en Llucmajor desde 2009.

Pero Llucmajor también tiene mucho que ofrecer culturalmente, dice Kami von Bömmel. «En el centro cultural Bonaventura siempre se celebran conciertos o exposiciones interesantes. Además, el municipio organiza muchas actividades de ocio, como concursos de fotografía o similares», señala la veterinaria. Sin embargo, agrega, «uno tiene que desarrollar su propia iniciativa para informarse de esas ofertas en el ayuntamiento».

Frauke Büchner a menudo encuentra demasiado sucio el pueblo. «Especialmente en la zona peatonal, debería haber más limpieza en las calles», critica. Pero probablemente no sea un problema específico de Llucmajor. Verena Rossenbach critica, si acaso, el orden algo caótico de las calles de la ciudad. «Aunque llevo mucho tiempo viviendo aquí, sigo metiéndome en calles de un solo sentido en las que no quiero entrar», apunta riendo. Pero eso también contribuye al encanto del lugar.

Frauke Büchner se mudó hace más de 25 años.

A ninguna de las cuatro mujeres se le ha ocurrido todavía la idea de trasladarse a otro lugar de la Mallorca. Todo lo contrario. «Sin duda hay lugares más bonitos en Mallorca. Pero ninguno es tan carismático como Llucmajor», dice Frauke Büchner. O como dicen Verena Rossenbach, Iris Kimpel y Kami van Bömmel: «No nos mudaremos aquí. ¿Por qué deberíamos hacerlo?».