Un centenar de personas reclaman al Govern el Parc Arqueològic de los Closos de Felanitx.

Decepción, rabia e impotencia son tres de los adjetivos con los que los amigos y voluntarios del yacimiento prehistórico de los Closos de Can Gaià, en Portocolom, califican la promesa incumplida del Govern de destinar 1,5 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible a la construcción de un Parc Arqueològic en este importante poblado con una historia que se remonta a 3.500 años atrás.

Un centenar de personas cortaron ayer la carretera de Can Gaià (de Portocolom a s’Horta), justo delante del yacimiento, para reivindicar al Govern esta inversión. El arqueólogo Tomeu Salvà explicó los pasos de este importante proyecto que se remonta al año 2018 y que fue paralizado por la pandemia.

Consideran que ahora, con la vuelta a la normalidad y con la distribución del dinero de la ITS éste Parc Arqueològic tenía que estar incluido «tal y como nos prometió el conseller Miquel Company». «Lo que nos han hecho ha sido un caso de clara hipocresía y de táctica política para hacer parecer que harían y al final no han hecho. Nos han engañado», criticó Tomeu Salvà, que siguió diciendo que «no nos cansaremos de reivindicarlo. Pediremos cita a la presidenta Francina Armengol, a la delegada del Gobierno o al ministro si es necesario, para que los Closos cuenten con la financiación prometida y no concedida». Por otra parte, en el pleno de mañana, el Ajuntament de Felanitx aprobará el Plan Especial urbanístico de la zona.