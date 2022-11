La Conselleria de Medi Ambient ha tumbado el plan de acopio y gestión de los residuos de la obra del Formentor y exige al Ajuntament de Pollença que inste al promotor a subsanar todas las deficiencias detectadas. El informe que la Direcció General de Residus del Govern ha remitido al Consistorio avisa de que los estudios de gestión de residuos aportados no se adaptan a la normativa vigente en Mallorca.

Cabe recordar que el Govern abrió hace semanas un expediente de infracción al Ajuntament por no remitir la documentación de los residuos de la obra en tiempo y forma. Este incumplimiento podría costarle 3.000 euros de multa al Consistorio. Medi Ambient abrió el expediente de infracción después de que Junts, Podem y Alternativa (en la oposición) avisaran de presuntas irregularidades en el acopio y vertido de residuos procedentes de las obras del Formentor en suelo rústico de Formentor.

«La Direcció general de Residus ha informado desfavorablemente al estudio de gestión de residuos en las obras del Hotel Formentor. Cabe recordar que este estudio ya nos llegó fuera de plazo pese a haberlo pedido en un par de ocasiones y que, por este motivo, hemos abierto expediente sancionador al ayuntamiento de Pollença. Una vez hemos constatado las deficiencias que tiene este documento y, ante la falta de colaboración del ayuntamiento, Residus ha contactado directamente con la empresa responsable de las obras para comprobar si están cumpliendo con la normativa. La reunión se celebrarà en los próximos días», informan fuentes de Medi Ambient.

El Govern advierte a la promotora de que «en las obras del hotel Formentor se ha generado un número importante de toneladas de material natural excavado que no puede tener por destino las instalaciones de gestión de residuos del servicio público insularizado de Mallorca porque el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca los excluye de su ámbito de aplicación». Exige además una estimación de la cantidad (expresada en toneladas y metros cúbicos codificados de acuerdo con la Lista Europea de Residuos. Este apartado obliga a presentar la cantidad y volument de todos los residuos que se generan en la obra y no solo los que tienen por destino las plantas de tratamiento y gestores autorizados.

Es importante tener en cuenta que, aunque inicialmente la propiedad preveía ejecutar obras de reforma integral y ampliación, finalmente ha demolido por completo el edificio original alegando «problemas de aluminosis y estructurales». Tanto el GOB como Junts (en la oposición) denunciaron las obras de demolición y el alcalde Andrés Nevado llegó a firmar un decreto de paralización que en la práctica no se ha llegado a aplicar. Cuatro días después de ordenar la paralización el propio alcalde firmó la licencia de legalización de la demolición ejecutada.

El Ajuntament de Pollença tramita ahora una nueva licencia de reconstrucción a petición de la propiedad que quiere abrir el Four Seasons Formentor en abril de 2024 reproduciendo fielmente la estética del edificio original. Las obras de reconstrucción del hotel Formentor no han llegado a pararse en ningún momento a pesar de que el alcalde Andrés Nevado llegó a firmar un decreto de paralización de las obras de demolición. Cuatro días después de firmar este decreto (antes de que la propiedad abriera la notificación) el mismo Nevado firmó con todos los informes favorables la licencia de demolición que legalizaba las obras ejecutadas al margen de las licencias previamente concedidas.

Aunque los partidos de la oposición siguen poniendo en duda la legalidad de las obras de reconstrucción que se realizan (ya se han levantado el sótano y varias plantas) el regidor de Urbanismo, Tomeu Cifre, entiende que dado que la licencia inicial ya contemplaba la demolición y reconstrucción de todos los interiores estas obras estarían amparadas por dicha licencia y que no será hasta que se inicie la reconstrucción de las fachadas cuando será necesario disponer de la pertinente licencia de reconstrucción.