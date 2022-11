Quejas de los vecinos de Sant Llorenç al servicio médico del pueblo

En tiempo de catarros y de gripe, se hace complicado acudir a los Centros Médicos de Baleares. Concretamente, en Sant Llorenç des Cardassar se vive una situación límite. Ir de urgencia al PAC del municipio del Llevant mallorquín se antoja complicadísimo por la saturación del sistema médico a estas alturas del año. De hecho, más de un vecino se ha quejado por el servicio que se da en la Unidad Básica de Salud que trabaja en el pueblo y que se ven obligados a ir a Son Servera.

En primer lugar, si llamas antes de ir al médico, te reemplazan a dos o tres días después sin poder ir de urgencia. «Tenía fiebre y he llamado esta mañana para poder ir de urgencia y me han dicho que no me podían atender», asegura una mujer de la localidad. A su vez, en las instalaciones tan sólo hay un médico que responde a las llamadas de los pacientes y realiza citas telemáticas. Lo que provoca que muchas llamadas queden en el aire a la espera de ser contestadas. «Es mucho más cómodo ir a Son Servera, te atienden más rápido», comenta un vecino. Con el personal mínimo sanitario, los vecinos se quejan de esta situación de manera airada. «Si es un caso urgente siempre te derivan a Son Servera. Muy pocas veces te cogen en una situación de urgencia, es lamentable», comentan.

De otro modo, desde la Unidad Básica de Salud se defienden de las críticas de los vecinos. «Nosotros atendemos al paciente que tiene una emergencia vital, lo que no entienden es que por un dolor de cabeza o de oreja pueden esperar un día y no saturar el sistema de emergencias», afirman desde el centro. Además, añaden que nunca niegan una visita. «Damos citas previas siempre y si vienen con un resfriado los acabamos atendiendo», afirman. Finalmente, aclaran que muchos de los pacientes acuden sin que su médico de cabecera trabaje en Sant Llorenç. «Algunos vienen y lo tienen en Manacor. Siempre decimos que tienen que ir a su Hospital de confianza donde tengan el historial y no saturar centros pequeños como éste», han concluido en su defensa.

Sin embargo, los vecinos exigen un cambio de rumbo y un mejor servicio de cara a los pacientes que cada día acuden a urgencias y que al menos, se pueda ir con garantías de ser atendidos y no tener que desplazarse en coche hasta el municipio 'serverí'.