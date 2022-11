Vi de la Terra se inspira en el Montsant y el Priorat para crear una DO Mallorca de vinos

Una delegación formada por bodegueros de la Isla y la presidenta del consejo regulador de la Indicación Geográfica Vi de la Terra Mallorca, Magdalena Mesquida, han viajado hasta la comarca vinícola del Montsant y el Priorat en busca de inspiración para tratar de crear una Denominació de Origen Mallorca. Actualmente en la Isla solo existen dos zonas con DO, Binissalem-Mallorca y Pla i Llevant de Mallorca, pero no una que englobe a toda la Isla.

Durante la visita, la delegación de VT Mallorca se reunió con Pilar Just, presidenta de la DO Montsant; con Salustià Álvarez, presidente de la DOQ Priorat, así como enólogos y viticultores de la región catalana. «El objetivo era conocer de primera mano la experiencia de esta comarca, un ejemplo de zonificación del territorio en el que conviven distintas realidades vitivinícolas inspiradoras para la creación de la futura DO Mallorca», apunta Mesquida.

Una DO «factible»

Mesquida se muestra optimista ante la viabilidad de crear, en un futuro, la DO Mallorca, una iniciativa para la que nunca ha existido suficiente consenso en la Isla. «Hemos llegado a la conclusión de que es factible poder conseguir una DO Mallorca, que tendría que aprender a convivir con las otras DO existentes; ahora tenemos que trabajar mucho para hacer un estudio centrado en el territorio y los distintos tipos de suelo para hacer un informe riguroso», señala. Esta visita forma parte de una línea de ayudas otorgada por la Conselleria d’Agricultura del Govern.