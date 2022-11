Cementerios repletos de flores y velas pero con menor afluencia en la Part Forana

Aunque el día amaneció algo nublado la jornada de este martes vino marcada por el calor y por una menor afluencia de gente a los diferentes cementerios de la Part Forana. El día de ‘Tots Sants’ se vivió con una menor intensidad y ello porque al tener tan cerca el fin de semana fueron muchos los que cumplieron con el rito días antes para no coincidir con el gentío habitual. Sea como sea, la tradición se cumplió y las flores y velas inundaron los camposantos. Los cementerios de los diferentes pueblos mostraron su mejor imagen ya que los ayuntamientos se esmeran para que este día tradicional sea perfecto.

Así establecen protocolos para controlar las entradas y salidas de los vehículos incluso algunos, como Manacor, habilitan autobuses para que no haya ningún vecino que no pueda acudir a la misa que se celebra siempre a las 16 horas. Este año para Manacor esta celebración tenía algo de especial y es que haber localizado los restos de Aurora Picornell en Son Coletes dejaba en el ambiente una sensación de justicia y paz. La misma que transmitía la música que en directo sonaba justo a la entrada para recibir a los visitantes que venían a rendir tributo a los que ya no están. Eran muchos los que se paraban a ver las excavaciones que se han llevado a cabo en el Pla de Fosses del Govern.

En Son Servera, como cada año, desde el Consistorio se llevó a cabo la ofrenda floral a los difuntos serverins muertos en años del franquismo como una muestra de recuerdo y reconocimiento para todos. También en Felanitx se pudo ver menor afluencia de ciudadanos que en años anteriores, aunque el cementerio estaba repleto de flores, por lo que los vecinos acudieron al camposanto con anterioridad. Lo mismo que también sucedió en Andratx, donde incluso la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, visitó el lunes el cementerio para que ayer todo estuviera en orden. El lunes ya se pudo ver un gran tragín de personas limpiando las sepulturas y reponiendo las flores para sus seres queridos. Ayer la afluencia de vecinos era una constante pero con menor actividad.

En Sóller se descubrió un memorial en recuerdo a las víctimas de la pandemia

Por su parte, la ciudad de Inca aprovechó la festividad de Tots Sants para organizar una visita guiada a las principales tumbas que hay en el camposanto de la ciudad poniendo de relieve historias y anécdotas del lugar. La visita tuvo gran aceptación y fue a cargo del historiado Miquel Pieras.

El camposanto de Sóller estaba ayer repleto de flores y una mañana soleada hizo que mucha gente se desplazara a lo largo de la mañana para recordar a sus seres queridos ya desaparecidos. Debido a que este año no se ha podido habilitar el solar que este día se utilizaba como aparcamiento provisional, el Ajuntament recomendaba acceder a pie siempre que fuera posible, debido al limitado espacio de aparcamiento. Por este motivo no llegó a haber aglomeraciones.

Pandemia

El acto más emotivo de la jornada fue la inauguración de la obra escultórica del artista Salvador Martínez que es un memorial a todas las víctimas de la COVID-19. La inauguración del conjunto diseñado por Martínez -consistente en un conjunto de dos piezas de hierro-, contó con la asistencia de miembros del equipo de gobierno, del artista, de un pequeño grupo de ciudadanos. Ningún miembro de la oposición acudió al acto, ya que, según han confirmado sus portavoces, no fueron invitados.