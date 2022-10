La propiedad del Hotel Formentor ha registrado un nuevo documento en el Ajuntament de Pollença en el que da cuenta de las obras de demolición y excavación ejecutadas hasta ahora así como de su intención de reconstruir el hotel siguiendo el Proyecto de Ampliación y Reforma que cuenta con el informe favorable de Turisme, al amparo de la Llei 31 de octubre de 2020. Este lunes 24 de octubre el alcalde de Pollença, Andrés Nevado, firmó el decreto de paralización de las obras siguiendo las recomendaciones de un informe de los técnicos municipales que concluye que la demolición no está amparada por las licencias concedidas hasta la fecha con todos los informes técnicos a favor de la reforma integral y la reforma y ampliación. Pese a la orden de paralización los trabajos continúan a buen ritmo. Es posible que no lleguen a pararse. Les contamos paso a paso cómo el proyecto de reforma de Four Seasons ha acabado con la demolición integral del emblemático Hotel Formentor y cómo se presenta su futuro.

En diciembre de 2020 el hotel fue adquirido por el nuevo propietario con un informe vinculante del Ajuntament de Pollença (firmado por el entonces alcalde Miquel Àngel March) a favor de su reforma integral. La idea original era la de modernizar el complejo y adecuarlo a las necesidades de un hotel de cinco estrellas para reabrir en abril de 2024 como un Four Seasons, gran lujo, el segundo de la cadena en España. El primer ‘Proyecto de Desmontaje y Trabajos Previos en el Hotel Formentor’ que se ejecutó obtuvo licencia en enero de 2021. Tras realizar una subasta pública solidaria de todos sus enseres la propiedad inició este proceso que incluyó el desmontaje de elementos como la carpintería exterior. El proyecto de ‘Reforma del Hotel Formentor’, también había obtenido licencia municipal el 24 de noviembre de 2020. En aquél momento solo se contemplaba la reforma porque el planeamiento urbanístico de la zona urbana de Formentor está suspendido por los tribunales (a raíz de la polémica anulación de la licencia de obra de Villa Cortina) y no se permite la concesión de licencias de nueva construcción. Las primeras obras de reforma empezaron al amparo de esta licencia una vez aprobado el proyecto ejecutivo. El Parlament aprobó el 15 de octubre de 2020 (apenas un mes antes de iniciar la reforma) la llamada Ley de Reactivación Económica que permitía un incremento de hasta un 15 % de la superficie edificada en establecimientos hoteleros de Mallorca, ampliaciones, reformas y reconstrucciones, siempre que no supusieran un incremento de capacidad de alojamiento. La norma está pensada para incorporar nuevas instalaciones que ayuden a la desestacionalización como la sala de actos o el SPA en este caso concreto. Ante esta nueva situación legal la propiedad presentó una ‘Modificación del Proyecto de Reforma y Proyecto de Ampliación del Hotel Formentor’ que, con el informe favorable de Turismo (de 30 de abril de 2021) se registró en el Ajuntament de Pollença el 17 de octubre de 2021. En diciembre de 2021 presentó una nueva modificación con una versión refundida de toda la documentación técnica anterior. Este proyecto es el que según la propiedad se está ejecutando en estos momentos. El Ajuntament otorgó la licencia municipal con todos los informes favorables (también el de Turisme) el 6 de mayo de 2022. Tras la obtención de la licencia de ampliación y con las obras ya en marcha el proyecto sufrió nuevas modificaciones. El último documento registrado por la propiedad explica que el edificio existente se encontraba en esa fecha con muchos elementos en malas condiciones. Empezaron así los trabajos de estabilización de la fachada del ala este. Tras la estabilización de las fachadas se realizó la demolición interior del edificio, tal y como preveía el proyecto inicial. Durante el transcurso de las obras según han venido manteniendo la propiedad y el regidor de Urbanisme, Tomeu Cifre, se comprobó que «la cimentación del edificio era prácticamente inexistente». A pesar de la estabilización según las mismas fuentes aparecieron grietas de importancia en zonas de la fachada lado mar. La propiedad ha presentado en el Ajuntament un completo dossier fotográfico para probar el presunto estado deficiente de las instalaciones y las grietas aparecidas. Al quedar buena parte de la fachada debilitada por la presencia de grietas la propiedad procedió a la demolición de las fachadas, primero la demolición del ala este se inició la demolición del ala oeste. Según fuentes próximas al proyecto, justifica esta actuación en «razones de seguridad». El proyecto de ampliación aprobado con el visto bueno de Turisme contemplaba la excavación de un nuevo sótano en el ala oeste. Durante la realización de la excavación surgieron nuevas complicaciones por desprendimientos en los taludes del lado norte. Se decidió construir así los muros de contención previstos en el proyecto de reforma y ampliación y finalmente se adelantó la demolición del cuerpo central del edificio, según los documentos aportados por la propiedad «para dar continuidad a los trabajos de estabilización de la ladera». La propiedad tramita desde hace semanas nuevos modificados de los proyectos iniciales (entre ellos los proyectos de demolición y reconstrucción). Un informe técnico municipal emitido a finales de la semana confirma que las obras de demolición integral no están amparadas por las licencias previamente concedidas. Así, el lunes 24 de octubre el alcalde Andrés Nevado firmó el decreto de paralización de la obra. La propiedad tiene un plazo de quince días (a contar desde la notificación de la orden de paralización) para presentar las alegaciones que considere oportunas. Según el regidor de Urbanismo Tomeu Cifre es «muy probable» que la obra no llegue a pararse en la práctica pues se espera que las nuevas licencias estén informadas antes de que transcurra dicho plazo. Los informes técnicos en los que trabajan ahora los técnicos y juristas municipales para dar o denegar esas licencias serán los que determinen si la reconstrucción es viable desde el punto de vista legal y urbanístico.