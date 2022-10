Getino confirma que no romperá el pacto de Gobierno en Llucmajor.

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Llucmajor, Noemí Getino, ha reiterado este viernes que no piensa romper el pacto de gobierno con el PP en Llucmajor, y en respuesta a ello Cs ha anunciado la apertura de un expediente de expulsión. La crisis surge a raíz de la marcha del regidor Ginés Sáez, que tras darse de baja de Cs hace unos meses se ha incorporado a las filas del PP. Sáez es responsable de la gestión del departamento municipal de Turismo, Fiestas e Innovación en Llucmajor. El secretario de Acción Institucional de Cs en Baleares, Osvaldo Cifre, ha explicado que cuando el PP anunció la afiliación de Sáez, la dirección nacional ordenó informar a Getino de que se iba a reclamar al PP que cesara a Sáez como miembro del equipo de gobierno o de lo contrario romperían el pacto en Llucmajor.

Según Cifre, él mismo comunicó estas instrucciones a Getino hasta en dos ocasiones. Sin embargo, según Cifre, Getino se negó a romper el pacto desoyendo las indicaciones de su partido. Este jueves Cs ya daba por roto el pacto con el PP al no expulsar a Sáez y advertían de que considerarían a Getino como una tránsfuga también. Este viernes la regidora ha publicado un comunicado en su perfil de Twitter en el que reitera que no va a romper el acuerdo de gobierno. La regidora argumenta que prefiere poner por delante «los intereses de los ciudadanos» del municipio ya que entiende que dejar el gobierno en minoría «sólo causaría una ralentización e la gestión de gobierno». En el comunicado, la regidora ha criticado a la dirección de su partido, al que acusa de estar «más preocupado de hacer campaña política y de la prensa que de la gestión interna» y de buscar «el titular y la foto» dejando de lado «la responsabilidad de gobierno y el compromiso». "Hace más de año y medio sacrifiqué el cargo de primera teniente de alcalde para dar estabilidad a la gobernabilidad de Llucmajor, y ahora sigo teniendo Llucmajor como prioridad«, ha expresado, considerando que el mal que supondría un relevo de sus responsabilidades o dejar el gobierno en minoría »no se justifica por las razones de interés partidista y electoralista de Ciudadanos Baleares".

Además, Getino ha razonado que Sáez "se dio de baja hace un año« y por ello piensa que »sacar este tema ahora es solamente un burdo intento de empezar una precampaña anticipada«. »Yo entré en política y en el proyecto de Cs para hacer una nueva política donde este tipo de actuaciones no tenían cabida. Por tanto, entenderán que yo no participe en semejante teatro«, ha indicado. Sobre esto, Osvaldo Cifre ha acusado a la regidora de »faltar a la verdad« porque »el regidor participó activamente en actos del PP antes de anunciar su baja del partido". Para Cifre, el anuncio de la entrada de Sáez en el PP es «una clara operación de OPA hostil contra Cs» y una estrategia para «minar el proyecto de centro liberal para poder formar un gobierno con la extrema derecha en toda España». "El transfuguismo es una forma de corrupción política que la ciudadanía condena, erosiona la credibilidad institucional y contraviene la voluntad de los votantes y la dignidad de la política. No se puede blanquear el transfuguismo como está haciendo el PP en otras Comunidades", ha insistido Cifre.

Además, Getino sostiene en su publicación que el partido no le ha «comunicado formalmente nada» sobre un expediente de expulsión contra ella. Cifre también lo ha negado indicando que la regidora solicitó un escrito oficial y este jueves se le envió un burofax con la decisión de la secretaría nacional de acción institucional. Por todo ello, Cifre ha pedido a Getino «que cumpla con el código ético que firmó y entregue el acta que logró gracias a Cs». Uno de los fundadores de Cs y exdiputado en el Parlament, Xavier Pericay, ha mostrado en redes su apoyo a Getino contestando al comunicado publicado por la regidora enviándole «un abrazo». Pericay se dio de baja como afiliado en octubre de 2020 por desacuerdo con decisiones tomadas por el partido.