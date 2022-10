El ADN de Ignasi Picornell ha sido imprescindible en el laborioso proceso de identificación de los restos de su hermana Aurora Picornell en la fosa de Son Coletes en Manacor y también los de su padre Gabriel Picornell en Porreres. Los restos de padre e hija serán ahora entregados a sus descendientes para que los tres puedan reposar juntos después de 85 años.

La muerte de los tres miembros de la familia Picornell fue negada por las autoridades de la época. Según los papeles oficiales de las prisiones de Can Salas y Can Mir, habían sido liberados tras varios días de detención. Hoy los restos de Aurora despejan toda sombra de duda. No huyó ni abandonó a su familia y amigos, sino que fue acribillada a balazos y arrojada a la fosa de Son Coletes de Manacor como también lo fueron su padre y su hermano en Porreres.

«Estamos ante una identificación doble. El perfil genético que teníamos en el laboratorio de Ignaci Picornell (identificado de la fosa de Porreres en 2016) ha servido para poder identificar ahora a Aurora Picornell en Son Coletes y a Gabriel Picornell Serra (padre de ambos) en las fosas de Porreres que se excavaron en 2021», ha explicado Almudena García-Rubio, antropóloga y coordinadora de las excavaciones de Son Coletes.

García Rubio, miembro de la Sociedad Aranzadi ha querido poner en valor el trabajo de los genetistas en la recuperación de la memoria histórica. «Quiero decir que estoy aquí en representación de un equipo muy grande, el equipo de Aranzadi y de ATICs que hacemos el trabajo de campo y también de la genética. Quiero recordar a las genetistas especialmente, porque realizar las identificaciones ha sido muy complicado. El ADN de los esqueletos de Porreres principalmente (y también de Son Coletes) está muy degradado y ha habido que hacer muchas repeticiones para llegar hasta aquí y quiero que se sepa y ponerlo en valor», ha dicho.

La antropóloga ha explicado con la voz quebrada que «estamos todos emocionados con el hallazgo y queremos dar las gracias al Govern, a la comisión de fosas y a las familias por la confianza en nuestro trabajo que va dando sus frutos y sirve para hacer identificaciones y restituir estos cuerpos. También por otro lado sirve para contribuir con nuestras disciplinas al conocimiento histórico porque no se puede olvidar que se trataba de hechos clandestinos». García Rubio ha recordado la importancia de que los familiares de desaparecidos se realicen las pruebas de ADN para poder cotejar los restos de los cuerpos exhumados en las distintas intervenciones arqueológicas. Aún faltan muchos por identificar.