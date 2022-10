La Comissió de Medi Ambient no aprueba la reapertura de la mina de Can Xorret

La Comissió balear de Medi Ambient del Govern ha hecho un informe desfavorable a la reapertura de la mina de Can Xorret, en el término municipal de Felanitx, en una zona protegida como ANEI. La propiedad de esta actividad tramita el permiso para reactivar la cantera y explotar la zona hasta 2052.

Aunque el informe medioambiental se tenía que debatir en la comisión de la semana pasada, el órgano del Govern dejó la propuesta encima de la mesa a la espera de las posibles alegaciones de la propiedad de la finca, que dispone de un plazo de diez días para presentarlas. Previsiblemente, el informe se discutirá el próximo mes.

En el informe, la Comissió Balear de Medi Ambient se recuerda que la Direcció Insular de Territori, en su informe del 7 de junio de 2017, dice que «la actividad extractiva en suelo ANEI está prohibida» y añade que «no se considera viable la regularización propuesta a la vista de que se encuentra inscrita como una cantera en fase de restauración». El informe del órgano de medio ambiente concluye que «en las áreas de especial protección no se permitirá la apertura de nuevas canteras, menos en casos excepcionales».

La actividad extractiva minera en la cantera de Can Xorret está paralizada desde el año 2009, cuando no disponía de licencia del Ajuntament de Felanitx ni tampoco autorización minera para explotar desde el año 2015, fecha de aprobación del plan de restauración. En el año 2016, el grupo ecologista GOB ya pidió la «clausura definitiva y restauración» de la cantera de Can Xorret.