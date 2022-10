El proyecto de reconstrucción y ampliación del emblemático Hotel Formentor (Pollença) ha obtenido el visto bueno de Turisme. Las obras, que comenzaron en junio de 2021, han coincidido con el traspaso de las competencias de turismo del Govern al Consell por lo que es el departamento insular de Turisme el que ahora se pronuncia sobre los cambios que ha sufrido el proyecto durante su ejecución. Turisme no entra a valorar la demolición integral ejecutada en el complejo, pero sí avala el proyecto de reconstrucción y ampliación que reduce ligeramente la superficie inicialmente prevista pasando de 17.155,74 metros cuadrados edificados a 17.099,36 metros cuadrados.

El Ajuntament de Pollença no ha paralizado en ningún momento las obras de reforma, demolición y reconstrucción y la propiedad mantiene el calendario inicialmente previsto para abrir el nuevo Four Seasons Formentor (una réplica casi exacta del original) en abril de 2024. Al amparo de la Ley 2/2020 de 15 de octubre se incorporarán nuevos equipamientos (un SPA y una sala de eventos, entre otros). La conocida ‘ley de reactivación económica’ fue clave para obtener licencia de ampliación dado que la normativa urbanística en Formentor está suspendida a consecuencia del caso ‘Villa Cortina’ y desde hace años el Ajuntament de Pollença solo puede conceder allí licencias de reforma. De ahí que Turisme haya emitido ahora este nuevo informe.

«La documentación complementaria consistente en un proyecto de demolición, que no se entra a valorar ni es competencia de esta administración valorar, no altera el sentido del informe técnico emitido anteriormente que ya reflejaba dentro de la descripción del proyecto la reconstrucción del edificio principal del hotel además de las ampliaciones», dice el informe técnico que el Consell ha enviado al Ajuntament de Pollença este lunes 10 de octubre. El departamento insular de Turisme concluye con rotundidad que «las modificaciones introducidas en el transcurso de las obras no son sustanciales desde el punto de vista de su valoración como mejora de servicios e instalaciones del establecimiento y no varían el sentido del informe previo emitido de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 2/2020 de 15 de octubre. Según los datos aportados y, como una opinión no vinculante, se considera que el proyecto sigue ajustándose a las limitaciones urbanísticas establecidas».

El regidor de Urbanisme de Pollença, Tomeu Cifre, ha confirmado este viernes 14 de octubre que «en base a este informe de Turisme la propiedad ha solicitado la licencia del modificado, que está pendiente de valoración por parte de nuestros servicios técnicos». En opinión de Cifre «no tiene que haber ningún problema porque al final todo se reduce a un trámite. ¿Qué más da si la fachada del edificio es la original o una réplica exacta? Para mi lo importante es que el resultado final será el mismo y mucho más seguro».

El último modificado del proyecto que ha tramitado la propiedad cambia la redistribución interior de los edificios principales del hotel y del SPA, reduciendo ligeramente su ocupación y su superficie edificada, pero mantiene sin cambios su capacidad de alojamiento. El Formentor, tendrá tras su reconstrucción, 112 unidades de alojamiento y 249 plazas turísticas. El edificio principal contará con un sótano, planta baja y primer piso. El SPA, hasta ahora previsto en un sótano se traslada a la planta baja y en los exteriores se reduce el patio del SPA se elimina la piscina vitality de 40 m² y se reorienta la piscina de adultos manteniendo su superficie de espejo de agua. Por último, se reduce el nuevo Energy center.

Desde que se concedió la primera licencia de reforma integral en junio de 2021 (la de reforma y ampliación es de mayo de 2022) los partidos de la oposición de Pollença (Junts, Alternativa y Podem) habían venido advirtiendo de la progresiva demolición del hotel que el regidor de Urbanisme, Tomeu Cifre, confirmó hace ahora aproximadamente un mes. Mientras la oposición cuestiona la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo, Cifre siempre ha defendido su legalidad. Justifica la demolición en «razones de seguridad» entre otras cosas por los «problemas de aluminosis y de cimentación del edificio original».