Quejas por el abandono y deterioro de una lancha en la Costa d’en Blanes

Hace más de un mes el temporal llevó a la pequeña cala de Costa d’en Blanes, delante de las instalaciones de Marineland, una embarcación de siete metros. Desde entonces, la lancha con el nombre de ‘Reina’ permanece abandonada allí, sobre las rocas. Con el abandono, se puede apreciar que la embarcación pierde el carburante que tenía en su depósito. A día de hoy aún se sigue vertiendo al mar.

Algunos vecinos indican que en las últimas semanas no han podido nadar en la zona «debido al gasoil que está en el agua. Hemos preferido no meternos», señalaron. También advierten que hay jóvenes que entran en su interior. En el exterior ya han hecho pintadas. Ahora, los vecinos temen que no ocurra lo mismo que pasó con una lancha que derivó a la playa de Son Maties.

Aquella embarcación estuvo un año o más hasta que la quitaron. En este caso las rocas han destrozado la ‘Reina’. La proa está completamente destrozada y, si llega otro temporal, la destruirá del todo y se esparcirán los restos por el mar.