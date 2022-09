Pollença no obligará a la Inmobiliaria Formentor, empresa que gestiona el aparcamiento de la playa de Formentor, a dar cuenta de la recaudación que ha obtenido este verano, a pesar de que los terrenos en los que se ubica el párking fueron cedidos al Consistorio en junio de 2021, como condición previa a la concesión de la licencia de reforma integral del Hotel Formentor. El pleno del Ajuntament tumbó este jueves 29 de septiembre por la noche la moción de la oposición (Junts, Alternativa y Podem) para que la propiedad del hotel Formentor deje de explotar el aparcamiento de la playa y aporte ante Intervención, en un plazo de diez días hábiles, las cuentas societarias, los estados contables y justificantes actualizados de sus ingresos y gastos derivados de la explotación del párking. La propuesta solicitaba también el «inmediato cese de la explotación, sin título habilitante».

El equipo de gobierno de Pollença (Tots, UMP, PP y PI) rechazó con sus votos la moción. El regidor de Urbanisme, Tomeu Cifre, recuerda que la propiedad del hotel, días después de ceder los terrenos al Ajuntament presentó un recurso contra la cesión argumentando que no forma parte del sistema viario. Dicho recurso aún no ha sido resuelto. Inmobiliaria Formentor dispone de una licencia de actividades anterior a la cesión de los terrenos. Aunque el Ajuntament de Pollença inició hace meses (forzado por la oposición) un expediente de revocación de la licencia, este ha caducado al exceder el plazo máximo legalmente establecido para contestar a las alegaciones del explotador. Cifre se responsabilizó este jueves en el pleno de no haber tramitado el expediente en tiempo y forma «por un error administrativo». Ha anunciado el reinicio del trámite para revocar el permiso de explotación.

Junts (en la oposición) sostiene que la licencia de actividad «quedó sin efecto en el momento de la cesión de los terrenos del aparcamiento al municipio» por lo que, con independencia del trámite de revocación «no debería haber seguido explotando el aparcamiento en el verano de 2021 y 2022». La propiedad del hotel ha enviado un escrito a la oposición en el que les explica algunos detalles de su proyecto para Formentor. Son detalles sobre el proyecto urbanístico, ecológico y el impacto económico, laboral y social de su negocio. También pide expresamente en su misiva que cesen las acusaciones sobre un «presunto enriquecimiento ilícito» por la gestión del aparcamiento, o adoptarán medidas legales oportunas.