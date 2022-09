Negocios históricos de Sóller

Fundado en 1780, hace 242 años, el colmado de Can Mametes, en la calle de sa Lluna, es el establecimiento comercial más antiguo de Sóller que todavía tiene sus puertas abiertas a los clientes. Este colmado es solo uno de los 24 negocios de más de 100 años de antigüedad que aún perviven en el municipio, muchos de ellos regentados por descendientes de las mismas familias que los fundaron y cuya historia recoge ahora por primera vez un libro editado por el Ajuntament de Sóller.

La iniciativa surgió el pasado año de la concejalía de Promoción Económica. Su regidor, Sebastià Aguiló, expresó ayer su satisfacción por la culminación de este proyecto editorial que, en el prólogo que él mismo ha escrito para la obra, califica de «un homenaje a los incansables trabajadores y trabajadoras de las pequeñas y medianas empresas de Sóller, que cada día realizan el esfuerzo de seguir levantando la barrera de sus negocios a pesar de las adversidades». En una clara apuesta por la defensa del comercio de proximidad, el Ajuntament quiere salir en defensa de estos negocios históricos. Según Aguiló «corren malos tiempos para ellos, por una feroz competencia y la especulación de las grandes franquicias que los hacen peligrar».

Antoni Quetglas, el concejal Sebastià Aguiló y Guillem Puig.

Un siglo

La documentación y redacción del libro Establiments històrics de Sóller ha corrido a cargo de los funcionarios Antoni Quetglas y Guillem Puig. Los requisitos para formar parte de la selecta lista eran tener un mínimo de un siglo de historia en el mismo portal y en manos de la misma saga familiar. Así, el libro relata con declaraciones de los actuales propietarios sus éxitos y vicisitudes, tiempos buenos y malos de toda una vida tras el mostrador. Figuran tiendas de comestibles (Can Mametes); bodegas (Can Mora); restaurantes (Cas Pentinador); herrerías (Can Palou, Es Celler); carpinterías y tiendas de muebles (Mobles Mora, Can Castañer); farmacias (Can Torrens, Can Creveta, Can Grau); tabernas (Can Macià); almazaras (Can Det); estancos (Can Ximet, Sa Plaça); hornos (Can Panxeta, La Lareña) o fábricas (Can Lau), entre otros negocios.