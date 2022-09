La falta de proyecto del Govern para llevar agua potable al Pla crispa a los alcaldes

«Hay crispación y enfado entre los alcaldes del Pla porque no se nos ve como una necesidad». La presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joan Maria Pascual, fue ayer así de clara tras conocer la noticia de que el Pla Hidrològic de les Illes Balears no contempla las obras necesarias para poder abastecer de agua potable a los municipios del centro de la Isla.

«Los problemas con el agua en el Pla son muy serios. En algunos municipios no es potable, pero en otros, como en Montuïri, no se dispone del caudal suficiente y se tiene que abastecer con camiones», recuerda Pascual, que añade que «hemos tocado todas las puertas de las administraciones una y mil veces para solucionar este problema y ahora nos encontramos con que no has tenido en cuenta. Nos sentimos engañados».

La presidenta del organismo que aglutina 14 municipios incide en que «durante una reunión en la Conselleria de Medi Ambient nos dijeron que debíamos presentar alegaciones al Pla Hidrològic para incluir dos ramales que partirían desde Sineu. Uno hacia Montuïri y otro hacia Costitx y Lloret, para llevar el agua que la Conselleria traería desde Maria hasta Sineu. Hicimos las alegaciones oportunas y nuestra sorpresa ha sido máxima después de conocer que estas dos redes de suministro no se han previsto». Pascual añade que «también nos aseguraron que estas obras de los ramales no deberían pasar la tramitación ambiental y ahora no dicen que sí. La tramitación es larga por lo que las obras no podrían empezar hasta dentro de unos años».

Modificación

Este hecho ha provocado que la Mancomunitat del Pla tenga que renunciar al proyecto que presentó a los fondos del Impost de Turisme Sostenible (ecotasa) mediante el que se solicitaban 14 millones de euros para poder hacer llegar los ramales desde Sineu hasta Costitx y Montuïri. Ante la imposibilidad de llevar a cabo estas actuaciones, «hemos optado por hacer una modificación y solicitar a la ecotasa dinero para construir un depósito en Sineu y ejecutar la canalización desde este depósito hasta el núcleo urbano. También solicitaremos ayuda para la redacción del proyecto de los ramales que, ahora, no se pueden construir. Al menos tendremos una primera fase hecha», según la presidenta de la Mancomunitat.

De los 14 municipios que conforman el Pla de Mallorca, 3 no tienen agua potable (Sineu, Ariany y Sencelles) y otros, como Montuïri, tienen problemas de abastecimiento. La presidenta del órgano supramunicipal, con sede en Petra, asegura que «hemos tocado todas las puertas posibles para solucionar el tema del agua en el Pla, pero no hemos conseguido una respuesta. Es verdad que la Conselleria de Medi Ambient firmó un protocolo para mejorar la calidad del agua en la zona, pero simplemente es eso, un protocolo que no le obliga a nada. Nos sentimos engañados y creemos que a día de hoy no se puede dejar a todos los pueblos del centro sin agua».