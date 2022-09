On Son Servera alerta del «peligro» de un vertedero de vidrio en zona boscosa

ON Son Servera, partido en la oposición, ha alertado, una vez más, de la «peligrosidad» de un vertedero de botellas concentrado en la zona boscosa de na Penyal. Una situación preocupante ya que, según manifiesta Antoni Canovas, regidor de la formación, «puede ser una bomba de relojería, de posibles y grandes incendios». En el pleno celebrado este jueves día 15 de septiembre, se puso sobre la mesa esta preocupación que ya se ha denunciado hace tiempo. Se trata de una zona ubicada junto al polígono industrial de Son Servera.

Canovas, junto con sus otros dos compañeros de partido, los regidores José Ramon Hernández y Bernardo Alfaro, expusieron que «miles de botellas de cristal se encuentran abandonadas junto a una densa y sucia vegetación a 30 metros del límite del polígono industrial de Son Servera. Ello amenaza un serio peligro de incendio que podría resultar devastador para toda la montaña boscosa de na Penyal, que es una zona protegida, declarada ANEI».

Desde ON Son Servera recuerdan que esta situación no es nueva ya que hace un tiempo se puso en conocimiento de las autoridades competentes. Canovas recordó que «hace un año ya lo expusimos en pleno. También lo denunciamos ante el Seprona, el servicio de medio ambiente de la Guardia Civil». Desde el Ajuntament señalaron ayer que han notificado la situación a la propiedad de los terrenos y en caso de que no retiren los escombros se tomarán las medidas.

Los tres regidores de ON SS, Canovas, Alfaro y Hernández.

Situación

La situación no ha mejorado. Así lo asegura Canovas. «Más allá de las palabras, la realidad demuestra que el vertedero sigue igual que hace un año». Lamenta que «sigue sin estar acotado de ninguna forma. Sin cintas alrededor del vertedero afectado ni limpieza alguna en la zona, ni ningún tipo de información preventiva para los caminantes de la zona». Desde esta formación piden a la alcaldesa, Natalia Troya, una «actuación con mayor eficacia para evitar males mayores».