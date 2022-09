Las redes se vuelcan con Izan

El caso del pequeño Izan ha calado en redes sociales. Después de que se viralizara el vídeo del niño de 11 años al que le hicieron bullying durante la celebración de su cumpleaños, las reacciones en Instagram, TikTok y Twitter, principalmente, no se hicieron esperar. Los mensajes de apoyo han sido innumerables, entre ellos los de reconocidas personalidades públicas como Ibai Llanos o Aitana. Todos le han mostrado su cariño al pequeño Izan a través de incontables felicitaciones de cumpleaños.

«Hola Izan, a mi sí me hace mucha ilusión felicitarte porque, la verdad, también me encantaría conocerte en persona. Estás invitado a venir al concierto que quieras con tu hermano, te mando un beso enorme», le dijo Aitana al pequeño. Por su parte, Ibai Llanos le dedicó unas palabras en mitad de un directo en Twitch: «Os juro amigos que tengo unas ganas de llorar tremendas. Al final son chavales de 11 o 12 años, ¿hasta qué punto se puede responsabilizar a un chaval de once años de las cosas que dice? Evidentemente, esto es culpa de la educación, de lo que vea en casa o en el centro», sentenció el streamer, que siempre ha mostrado una posición contundente contra el acoso escolar.

Estas no han sido las únicas palabras de aliento que ha recibido el pequeño. Una iniciativa en redes a través de Es.Decirdiario ha recopilado más de doscientos vídeos en los que se felicita al pequeño. Centenares de personas le han mostrado su apoyo y cariño, muchísimos niños -«Felicidades Izan, seguro que fuera de tu cole hay gente más maja que esos», «Seguro que si fuésemos al mismo cole seríamos amigos», «No les hagas caso Izan, nadie es mejor que nadie», dicen los más pequeños. Personas de a pie y también reconocidas, como las actrices Ana Duro, Neus Sanz, Loles León o Miren Ibarguren, los actores Aron Piper y Miguel Bernardeau, el rapero Juancho Marqués, los futbolistas Sergi Roberto, Borja Iglesias o Antoine Griezmann, el modelo Jon Kortajarena, o el grupo de música Love of Lesbian, entre muchos otros, también le han mandado mensajes de cariño.

«Me gustaría mandarte este mensaje para desearte un feliz cumpleaños. Llevas razón en que a veces la vida es una mierda, es algo que comparto contigo, pero también creo que hay gente por la que merece seguir adelante, tienes una familia que te quiere. En la vida te encontrarás a mucha gente mala, gente que te hará sufrir, pero con el tiempo quizá te des cuenta de que merece la pena seguir adelante por mucha otra gente que tiene otra forma de ver la vida, que cuida a los que tiene a su alrededor. Solo deseo que cumplas muchos más, y que los cumplas feliz», le dijo Juancho Marqués en su mensaje. «Quería enviarte una felicitación y un abrazo súper fuerte. Muchos ánimos con todo, la vida es preciosa y hay que disfrutarla. Te envío un abrazo muy fuerte», fueron las palabras de Miguel Bernardeau. «Hola Izan, me encantaría poder compartir un trozo de tarta de cumpleaños contigo. Muchísimas felicidades, disfruta de tu día. No dejes nunca que nada ni nadie te lo amargue», le dijo por su parte Paula Echeverría.