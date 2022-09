El primer día de pesca del raor vino marcado este jueves por el tiempo y las capturas irregulares. Si bien en algunos puntos como en Portocolom, los pescadores recreativos quedaron contentos con las buenas capturas en otros puntos de la isla como en la zona del Port d’Andratx el resultado de la pesca fue más escasa. Eso sí, la mayoría comentaba que los raors capturados tenían una buena talla y que muchos cenarían esa noche del suculento pescado.

Pese al viento que sopló a media mañana, fueron muchos los pescadores aficionados que salieron a la mar en el primer día. Así también lo confirmaban desde las tiendas de Can Sion y Casa Calicó que ya el miércoles por la tarde registraron buenas ventas de la ‘gamba’ para el cebo. En el día de ayer, ambos establecimientos abrieron sus puertas entre loas 6:15 y las 6:30 de la mañana para atender a los pescadores más tradicionales que esperaban el primer día para comprar el cebo. «Cuando abrimos ya había gente esperando, pero no se formaron las colas de otros años porque muchos ya vienen el día antes», comentaban desde Can Sion en el Portitxol.

El patrón del barco Olaya, Juan José Arrom, y su hijo Adrián en el Port d’Andratx.

Pedro Matamalas y Pedro Mellizo con sus capturas.

En el Port d’Andratx, a mediodía empezaron a llegar las primeras barcas recreativas. Era el caso de Pedro Matamalas y Pedro Mellizo vecinos de Palma que salieron a pescar a las ocho de la mañana y se fueron hasta los Freus de sa Dragonera. Confirmaron que se encontraron muchas embarcaciones y que capturaron unos treinta ejemplares. Por su parte, Juan Ruiz y Toni Ruiz, llegados desde Calvià también se fueron hacia sa Dragonera y confirmaron que había pocos raors. «El viento no ha ayudado», apuntaban. También Octavio Paredes, que se desplazó des del Port des Calonge hasta Andratx confirmó que la pesca había sido escasa debido al viento.

Miquel Gomila ‘Mitos’, Mario Cortez y Xisco Trobat en Cap Salines.

Sergi y Martina con el abuelo Bordoy en Portocolom.

También el patrón de la barca Olaya, Juan José Arrom y su hijo Adrián salieron a pescar, en esta ocasión fueron muy madrugadores ya que a las seis de la mañana se embarcaron para poder encontrar un buen sitio. «La previsión era mucho viento de sur y después había mar de fondo y a las cinco de la mañana había poca gente», comentaron. «La pesca ha ido bien al principio y mas tarde como había viento y olas ha aflojado y poco», añadían tras una captura de unos treinta ejemplares.

Paquita Roca salió a pescar en la badía de Alcúdia con su marido Tolo Vachiano y su hijo Pep, además del abuelo Pep Roca.

Inés Martínez muestra las capturas que realizó en sa Ràpita.

También en Cap Salines, Miquel Gomila Mitos, Mario Cortez y Xisco Trobat lamentaron que los raors «picaban muy poco» por lo que la mañana se saldó con unas 35 piezas. Bien al contrario de las que pescaron Sergi y Martina en Portocolom que, con su abuelo Julià Bordoy, obtuvieron un muy buen resultado. Muchos aficionados regresarán mañana a la mar a ‘probar suerte’ mientras otros esperarán al fin de semana.