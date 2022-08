El departamento de Urbanisme del Ajuntament de Manacor ya ha puesto en marcha los trámites para interponer la segunda multa a la propiedad del solar de Majorica, ubicado en la vía Majorica de la ciudad. Esta sanción llegará después de que el Consistorio y multara a la propiedad con un total de 16.256 euros después de que se le abriera un expediente de orden de ejecución para que limpiara y vallase todo el perímetro del solar e hiciera caso omiso.

Según la ordenanza municipal, los propietarios de los solares ubicados en suelo urbano tienen la obligación de mantener en condiciones el terreno. En este caso, la normativa no se cumple y a regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa, explica que «al no hacer caso a la orden de ejecución, el expediente administrativo sigue su curso por lo que se impuso la primera multa coercitiva, que corresponde a un porcentaje del coste total de la actuación. Aún así, no se han llevado a cabo los trabajos y, ahora, el celador volverá a visitar el solar para comprobarlo y se interpondrá la segunda sanción por el mismo valor económico».

Hasta 12 multas

La responsable política de Urbanisme añade que, según la ley, el Ajuntament puede «interponer hasta 12 multas coercitivas contra la propiedad si no lleva a cabo la mejora del terreno y lo valla. El Consistorio también puede actuar de oficio, pero esto no sería una opción porque no podemos destinar el dinero de los ciudadanos a vallar propiedades privadas». Este solar de Majorica pertenece a un grupo inversor.