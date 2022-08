El Govern ratifica su rechazo frontal al parque fotovoltaico de Son Bonet

Nuevo rechazo al proyecto de Aena para construir un parque solar en los terrenos de Son Bonet. A la oposición de los vecinos, ecologistas y del propio Ajuntament de Marratxí también hay que añadir la del Govern. El conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, escenificó ayer su repudio al proyecto reuniéndose con la plataforma Son Bonet Pulmó Verd y con algunos miembros del consistorio marratxiner. Yllanes recordó que, en su momento, el Govern no declaró el parque solar como proyecto industrial estratégico y aseguró que continuará «insistiendo tanto a Aena como al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para que no construya un parque en esta zona verde».

Además, el conseller señaló que el pasado junio pidió a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que buscaran un nuevo emplazamiento para el parque fotovoltaico como podrían ser las cubiertas de los aparcamientos de su titularidad. Por su parte, el director general de Energia i Canvi Climàtic, Pep Malgrava, recordó que espacios como Son Bonet «son esenciales para mitigar y adaptarnos al cambio climático».

Desde el Govern mantienen que la implantación de energías renovables es una prioridad para Balears, pero que su implantación «debe ir acompañada de una acceptabilidad y consenso social, que en el caso de Son Bonet no existe», ratificó el conseller. Es por ello que ha solicitado con urgencia una reunión con el ministerio para llegar a un acuerdo para que Aena cumpla sus compromisos ambientales pero no en suelo no urbano.