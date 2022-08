La comarca de Ponent podría convertirse en la primera de Mallorca que funcione como una mancomunidad en el servicio de taxis. Esa es al menos la idea que maneja buena parte del sector tras el «enorme éxito» que -subrayan- ha tenido la puesta en marcha del acuerdo entre los Radio Taxis de Andratx y Calvià. Las primeras reticencias entre algunos asociados han dado paso, con el avance del calendario, a una buena sintonía entre los taxistas de ambos municipios, y ahora son ya muchos los que ven la opción de una mancomunidad como la mejor manera para resolver los problemas que la elevada demanda de este verano ha provocado en los momentos álgidos del servicio.

De hecho, según los datos recopilados esta semana por Radio Taxi Andratx, solo durante el mes de julio se acumularon cerca de 26.000 llamadas en su centralita, unos registros «nunca antes alcanzados» según su presidente, Miguel Ángel López. Los 34 taxis del municipio llegaron a realizar unos 1.200 desplazamientos de clientes durante los fines de semana de aquel mes, todo un récord que previsiblemente no se repetirá ni tan siquiera en agosto. Hoy no existe ninguna mancomunidad de este tipo en Mallorca, aunque sí funciona en Ibiza. En la península resulta habitual que los taxis de municipios vecinos se reúnan en una sola emisora, algo que mejora el grado de satisfacción del usuario al tiempo que amplía el mercado para los profesionales. No en vano, el acuerdo ahora vigente en Ponent resulta limitado, ya que la recogida de clientes en la localidad colindante solo se puede efectuar en las paradas, quedando cuatro de ellas excluidas.

La aparición en el horizonte de plataformas como Uber y Cabify -planteadas recientemente como solución por parte de la presidenta de la CAEB, Carmen Planas- ha servido para que el gremio del taxi agudice el ingenio en busca de soluciones óptimas para la movilidad y para la imagen del colectivo. Desde hace unos días, los 68 taxistas de Andratx -existen dos licencias por vehículo- se han uniformado gracias al patrocinio de un restaurante en lo que pretende ser un paso más en la mejora del servicio. Tras el verano llegará una reunión con la FELIB que puede servir para que los implicados en el colectivo de taxis en Mallorca aporten puntos de vista y opiniones que contribuyan a una mejora del sector, castigado por la saturación de demanda en zonas costeras, más aún en Palma.