Junts Avançan denuncia el vertido de «miles de toneladas de escombros y restos de demolición» en zona protegida de la península de Formentor. La coalición que lidera el ecologista Miquel Àngel March ha confirmado este miércoles que en julio comunicó la presunta infracción a la Agència de Defensa de Territori (ADT) y a la Conselleria de Medi Ambient y solicita la paralización de las obras de ampliación y reforma del hotel. El exalcalde y actual regidor de Urbanismo, Tomeu Cifre, explica que el Ajuntament de Pollença hace semanas que levantó acta por estos hechos pero no tiene previsto paralizar las obras de reforma y ampliación que ejecuta el Hotel Formentor. Cifre desmiente que se hayan vertido escombros. Asegura que «son áridos procedentes de la excavación del nuevo semisótano que la propiedad quiere reutilizar en los caminos de la zona».

Cifre admite que el vertido y reutilización de áridos requiere de una comunicación previa al Ajuntament (que no se ha producido a día de hoy). Para hacer dicha comunicación la propiedad debe disponer además de los preceptivos informes de la Red Natura 2000 y del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. «Es cierto que no han hecho la comunicación y por eso envié al celador a levantar acta, pero no pararemos la obra porque una cosa no tiene que ver con la otra, la excavación ya está hecha y las obras ahora van al ralentí», asegura.

Muy distinta es la visión de Junts Avançam. Miquel Àngel March habla de «miles de toneladas de escombros y restos de demolición en suelo protegido». Asegura que «todo lo relacionado con Formentor es un despropósito, desde la explotación del aparcamiento público que sigue haciendo una empresa privada, hasta el proyecto de reforma y ampliación que se ha acabado convirtiendo en una demolición casi integral". Según la denuncia que Junts cursó ante la ADT "un número elevadísimo de camiones transporta diariamente centenares de toneladas de residuos de construcción y demolición a una zona protegida de Formentor a unos centenares de metros del actual aparcamiento, de camino al faro".

Avisa de que "el material vertido es el derivado de la demolición del Hotel Formentor, teóricamente en proceso de reforma y ampliación, pero de hecho en demolición integral«. »El lugar donde se depositan y vierten estos escombros está clasificado como suelo rústico protegido con la categoría de Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) de acuerdo con la Llei d’Espais Natural. Además está calificado como Paratge Natural, de acuerdo con la Llei de Conservació de les Illes Balears (LECO), así como Lugar de Interés Comunitario (LIC)".

Recuerda además que "desde 2011 la zona está declarada por la UNESCO Patrimoni de la Humanitat en la categoría de Paisatge Cultural, por la riqueza de sus sistemas naturales y por sus elementos culturales". Denuncia el presunto incumplimiento de las leyes de Urbanisme, Espais Naturals, de Conservació de la Naturalesa de les Illes Balears, de Residus de les Illes Balears, las Directrices de Ordenación del Territorio y el Pla d'Ordenació Natural de la Serra de Tramuntana.

Alternativa per Pollença (también en la oposición) ha puesto los hechos en conocimiento de la Direcció Insular de Residus. «Estamos a la espera de que nos confirmen si la propiedad ha tramitado los permisos necesarios para hacer acopio de los residuos, descontaminarlos y reutilizarlos como dice el regidor de Urbanismo», dice Tonina Amer. «Aunque el hotel está en suelo urbano, los restos se llevan hasta una parcela de suelo rústico que linda con suelo de máxima protección y no se puede obviar el trasiego de camiones y de maquinaria pesada», añade. «Nos avergonzamos de que se siga permitiendo que los poderosos hagan lo que quieran en lugar de acatar las normas», concluye.