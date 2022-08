El alcalde de Sencelles no descarta movilizaciones si no hay alternativa al plan de carreteras

El nuevo plan director de carreteras presentado el lunes por el Consell de Mallorca ha causado preocupación entre algunos alcaldes de la Part Forana. Es el caso del alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, que no descarta «instar a los sencellers a la movilización» si el conseller insular de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, no les ofrece alternativas al eliminar la variante de Sencelles.

Verd reconoce que la variante proyectada para el municipio estaba «sobredimensionada» pero exige que el Consell de Mallorca les ofrezca alternativas reales para su municipio, lejos de la ronda periurbana que propone de manera genérica para los diferentes municipios. Por ello ha solicitado una reunión urgente con el conseller insular.

«Hay que tener en cuenta cada localidad y sus particularidades, y en el caso de Sencelles tenemos una orografía particular por lo que no es viable fijar una vía periurbana pegada al casco urbano», razona el alcalde que pide que el departamento que dirige Sevillano les ofrezca «alternativas» para Sencelles. «Pedimos que contemplen el caso específico de nuestro municipio» recalca Verd. Por otra parte, el máximo responsable político de Sencelles también reclama que estas alternativas «vengan acompañadas de financiación, ya que había 5 millones de euros para ejecutar la variante descartada, por lo que ahora también debería haber una inyección económica , para que no lo tengamos que asumir todo los sencellers», reclama. En caso de no recibir respuesta, Verd no descarta que haya mobilizaciones en el municipio para mostrar su oposición.

También el alcalde de Petra, Salvador Femenias (Pi) mostró su preocupación ante la presentación del nuevo plan ya que deja al municipio de Petra sin la ronda de circulavación norte y sur. «Tendremos que proyectar una ronda urbana que se inicie desde la carretara de Sant Joan, con una extensión de unos 800 o 900 metros», explicó ayer Femenias. Para hacer realidad esta nueva ronda urbana, el Ajuntament de Petra deberá hacer unas modificaciones puntuales a las Normas Subsidiarias del municipio.