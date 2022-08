Los padres y madres de Algaida recogen 1.300 firmas para pedir un nuevo instituto

La Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del colegio Pare Bartomeu Pou de Algaida ha entregado un total de 1.322 firmas al Ajuntament d’Algaida para reclamar la construcción de un instituto de educación Secundaria o una escuela integrada en el municipio. La recogida de firmas se inició el pasado mes de marzo. Desde entonces, el equipo de gobierno municipal (PSOE-Més) también ha trabajado en paralelo a la recogida de firmas para poder ceder un solar del núcleo urbano de Algaida a la Conselleria d’Educació. Desde el Consistorio algaidí indican que en una visita a la Conselleria para tratar el tema de la ampliación de Infantil se puso sobre la mesa la necesidad de una ampliación.

El Ajuntament manifestó que «tal y como va creciendo nuestro municipio (tres núcleos urbanos) y aunque a escala de alumnos quizás no se cumple el 100 por cien de ratio necesaria para contar con un IES, el hecho de que los niños tengan que hacer muchos kilómetros a diario e incluso la necesidad de descongestionar el IES de Llucmajor era «un factor muy importante para iniciar los trámites para la ampliación», explica la alcaldesa, Maria Antònia Mulet (PSOE). «Desde el IBISEC ya nos manifestaron que la ampliación como escuela integrada no se podría hacer al lado del recinto escolar actual, ya que no puede crecer más y que tampoco bastarían las instalaciones de patio ni deportivas para todos los niños de 3 a 14 años».

Precisamente, desde la AMPA se había propuesto la ampliación del colegio o un nuevo centro en los terrenos adjuntos a la escuela, conocidos como Can Bodegó. Pero se trata de una zona que, además de las objeciones expuestas por la Conselleria, tampoco cuenta con los metros necesarios para poder realizar dicha obra. Es por ello que desde el Consistorio se trabaja ahora para poner a disposición del Govern lo más rápido posible un terreno en el urbanizable de es Porrassar. Allí, junto a las instalaciones deportivas del núcleo existe una zona de equipamiento de unos 6.000 metros cuadrados. En la actualidad los alumnos de Algaida, Pina y Randa tienen el IES Llucmajor como referente a la hora de continuar con los estudios de Secundaria. Mulet señala que la existencia de 1.322 firmas no hace más que apoyar el trabajo que realiza el Ajuntament ante la Conselleria, y confía que en breve se pueda dar algún paso más en positivo para consolidar este proceso.