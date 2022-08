El Ajuntament de Manacor sigue con su objetivo de mejorar los datos de reciclaje en el municipio y este pasado mes de julio ha realizado la segunda inspección de residuos en los supermercados de grandes superficies y ha detectado una mejora en la gestión de residuos por parte de estos grandes generadores, aunque «aún quedan algunos detalles por pulir», según el regidor de Medi Ambient.

Esta acción se llevó a cabo después de la primera inspección, que se realizó en abril, durante la que se dio orden de no recoger la basura en algunos hipers por no reciclar de manera correcta. En aquella ocasión, el Consistorio remitió un informe a los súpers que no reciclaban adecuadamente y les advertía del incumplimiento de la ley balear de residuos y de la ordenanza municipal. En algunos casos, incluso, se abrió un expediente sancionador porque los hipermercados utilizaban contenedores de la vía pública.

Mejoras

Tres meses después, los técnicos del área de Medi Ambient han vuelto a recorrer los once hipermercados del municipio y han comprobado que se han aplicado gran parte de las correcciones recomendadas, aunque en algunos casos «aún queda trabajo por hacer», según Llodrà. El edil recordó que los supermercados de grandes superficies aportan un gran volumen de residuos a la recogida selectiva por lo que es indispensable de su colaboración. «No se puede consentir que los vecinos del municipio hagan un esfuerzo para mejorar las cifras de la recogida selectiva y que los grandes generadores no cumplan con la normativa. Debemos ser contundentes con quienes no lo hacen bien». El Ajuntament de Manacor ha incorporado la recogida selectiva por zonas durante los últimos años y ha conseguido aumentar de manera notable el reciclaje.