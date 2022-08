Magaluf cierra el mes de julio con números que anticipan su mejor temporada turística

Los hoteleros entienden que, a pesar de la elevada ocupación turística que sufre la Isla este verano, el grado de satisfacción con el que regresan a sus países quienes nos visitan resulta «muy elevado». La masificación que se pueda producir en algunos puntos de Mallorca, tanto de día como de noche, parece no preocupar demasiado a quienes este año han venido a entregarse a sus primeras vacaciones post COVID. Eso sí, el calor ha pasado factura a algunos de ellos. Hasta el punto de que más de un turista ha llegado a interrumpir su estancia veraniega para regresar a su casa y no sufrir las elevadas temperaturas de la Isla. Ha ocurrido varias veces en al menos un par de hoteles de Calvià. No había quejas por el servicio en el establecimiento ni por la saturación que por momentos parece vivir Mallorca. Pero el intenso calor que castigó las islas se les hizo insoportable. «Gente con una semana ya pagada de hotel hizo las maletas a los dos días porque no aguantaban más», explica la responsable de uno de los hoteles.