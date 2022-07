Una nueva ordenanza regula los usos de las playas de Santa Margalida con sanciones de hasta 3.000 euros

El Ajuntament de Santa Margalida ha aprobado su primera ordenanza de playas, un documento con el que dispondrá de un reglamento unificado para regular todas las actividades que se pueden o no realizar en sus zonas de costa y establecer un régimen sancionador. Para actuar contra las conductas incívicas en las playas de Can Picafort, Son Bauló y Son Serra de Marina, la nueva ordenanza prevé sanciones de hasta tres mil euros.

Entre los aspectos que se regulan en la nueva ordenanza de playas y litoral de Santa Margalida están los juegos y actividades; la publicidad en carteles y rótulos; la navegación de embarcaciones en la zona acotada para bañistas; el control de calidad del agua; la limpieza de los arenales y orillas de la costa; la presencia de animales en temporada alta; la pesca recreativa; la protección de la flora y de la fauna; los elementos de temporada, como juegos acuáticos, kioscos u otros, y los servicios de vigilancia y seguridad en la costa. Entre las conductas incívicas sancionables, según la nueva disposición municipal, están la práctica del botellón y de la venta ambulante, una de las consideradas más graves, junto con el vertido de productos contaminantes u ofrecer servicios como masajes.

Otras acciones que serán sancionadas son ocupar la playa con instalaciones fijas o desmontables sin autorización previa; no atender a las indicaciones de los socorristas o de la bandera roja de seguridad que ondea cuando está prohibido bañarse o requerir la presencia de los socorristas y equipos de emergencias sin motivo alguno; realizar pintadas en la costa o la retirada de posidonia oceánica, salvo una excepción que permite al propio Ajuntament a retirar los restos acumulados de esta planta entre los meses de abril y octubre y en Semana Santa.

Esta normativa, que entró en vigor a mediados de julio, también prohibe cocinar, hacer fuego y acampar en la playa; asearse en ella con productos químicos de higiene; dañar las dunas; hacer ruidos entre la medianoche y las ocho de la mañana o superar los cuatro decibelios en caso de escuchar música; circular con vehículos y el abandono embarcaciones.

Pesca y animales

La presencia de animales se prohíbe entre el 1 de mayo y el 31 de octubre en las playas de Can Picafort y Son Bauló, mientras que en Son Serra no está permitido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. La pesca recreativa, muy popular en todas las zonas de costa, en temporada alta se prohíbe entre las 7.00 y las 22.00 horas; mientras que la pesca submarina queda prohibida en todas las zonas de baño y se considera infracción muy grave entrar o salir del agua con la escopeta. El buen estado de las zonas de baño urbanas del municipio ha hecho que este verano vuelvan a ondear las banderas azules en las playas de Can Picafort, Son Bauló y Son Serra.