La ola de calor provoca que el inicio de la vendimia se adelante a fechas nunca vistas

Los efectos del cambio climático hacen mella en el campo avanzando recolectas o provocando sequías. Las consecuencias quedan patentes esta misma semana en la viña cuando algunas bodegas del sello Vi de la Terra de Mallorca ya han empezado la vendimia, pese a que lo habitual era iniciarla a mediados del mes de agosto.

En realidad, hace días que en el círculo de payeses y bodegueros había cierta inquietud por el posible avance de la campaña. Aunque fue ayer cuando desde Vi de la Terra se anunció que el celler Castell Miquel había empezado la vendimia. En la finca de Son Antem, en Alaró, también ya están recolectando la vid de la variedad chardonnay que luego elabora 7103 Petit Celler de Santa Maria. Uno de los responsables de la bodega, Sebastià Ordines, explica que el histórico avance de la vendimia se debe principalmente a la ola de aire caliente que sufrimos en la Isla estos días y a los efectos de la sequía. «Esto ha provocado una maduración más temprana; hace unos años era impensable empezar la campaña por Sant Jaume», explica Ordines mientras recuerda que otras bodegas también han empezado o están apunto de empezar, lo que significa que será la tónica dominante.

Han empezado con variedades más ‘primerenques’ como es la uva chardonnay.

«La uva está madura y tiene grado, por lo que es importante que se recolecte, aunque por lo que hemos visto hasta ahora contiene un elevado grado de acidez, lo que hará que estos vinos tengan una acidez que no es habitual en Mallorca», explica Ordines a la vez que matiza que esto no significa que todas las variedades experimenten este mismo grado. Para el responsable de Petit Celler, «el cambio climático está más presente que nunca» por lo que no es normal en la Isla iniciar la vendimia tan pronto.

Agua

Por contra, según el enólogo de Castell Miquel, Gaspar Amengual, el hecho que ellos tuvieran agua han conseguido que el fruto no de deshidratara, por lo que «nos ha permitido empezar a recolectar con garantías». Desde la Denominación de Origen Binissalem, apuntaron ayer que sus bodegas no han iniciado la vendimia. Tampoco lo han hecho en Can Majoral, aunque el enólogo Andreu Oliver, no descarta tener que empezar antes de lo previsto. Lo habitual es empezar con las variedades chardonnay; pinot noir; sauvignon blanco y algunos moscateles.