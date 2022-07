Al filo de la medianoche de este domingo comenzará una huelga de recogida de basuras en Alcúdia y sa Pobla. La negociación entre la empresa concesionaria del servicio, LUMSA FCC, y sus trabajadores, reunidos este domingo ha finalizado sin acuerdo y los operarios se disponen a iniciar los paros con carácter indefinido.

Desde las diez de la mañana y hasta casi las tres de la tarde, la dirección de la empresa y el comité de huelga de los trabajadores han permanecido reunidos en la sede de la Conselleria de Turisme con la mediación de la directora general de Treball, Virginia Abraham, y el abogado del Ajuntament d’Alcúdia, para tratar de llegar a acuerdos y desconvocar la huelga, pero no ha habido entendimiento.

Las demandas de los trabajadores son relativas al estado de los camiones con los que prestan el servicio en Alcúdia y sa Pobla, según el portavoz del sindicato CCOO, Miguel Ángel Pardo. «Los camiones están en mal estado, se rompen y no se suplen; nos han ofrecido un plan de choque para arreglarlos pero no un compromiso firme de cuándo saldrán los nuevos pliegos de condiciones que permitirán nuevas contratas y nuevos vehículos; estamos cansados de que no se cumpla con la ley de prevención de riesgos laborales en el sector».

Servicios en precario



El problema radica en que la empresa presta el servicio en precario en ambos municipios. En Alcúdia lleva cuatro años de prórroga y según el alcalde, Domingo Bonnín (PI), «en octubre pensamos sacar el nuevo pliego y supondrá la renovación de todos los vehículos y la mejora salarial prevista en el convenio del sector que fue aprobadoen abril; pero hay que decir que la empresa sí ha ido renovando algunos camiones, otros no». El Ajuntament de sa Pobla no ha participado en la reunión. Según Pardo «sa Pobla asegura que sacará la licitación en septiembre, pero no ha firmado ningún compromiso por escrito».