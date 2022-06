La circulación de patinetes en primera línea queda limitada durante el verano en Son Servera

Con el objetivo de aumentar la seguridad de los peatones, el Ajuntament de Son Servera, desde el área de Policía , ha decidido limitar la circulación de vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos) en el paseo marítimo que va de Cala Millor a Cala Bona. Esta medida tiene como prioridad evitar accidentes y se aplicará durante los meses de verano. Esta decisión ha sido tomada de forma conjunta y con el consenso del Ajuntament de Sant Llorenç que optará por la misma medida en su zona de Cala Millor. Estos vehículos si que podrán circular por el resto de carriles bici.

Para hacer efectiva esta norma la Policía Local ya ha señalizado la zona y está realizando una primera campaña informativa para la ciudadanía. Los peatones tendrán absoluta prioridad en la primera línea de la playa muy transitada por turistas y vecinos durante estos meses.

Desde el departamento de Policía informan que «una vez implantada la norma y informada aquellas personas que no respeten la señalización serán sancionadas. El uso de este tipo de vehículos está regulado por ley y por tanto los usuarios han de cumplir con las normas establecidas como el uso del casco, no conducir bajo la influencia de alcohol o drogas o no hacer uso del móvil durante la conducción. En verano el número de personas que pasean por la primera línea crece considerablemente.