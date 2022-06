Fracasa el segundo intento de Educació para licitar las nuevas aulas modulares en sa Pobla

Por segunda vez en un mes, la licitación de las cinco nuevas aulas modulares para el colegio provisional de Can Cirera Prim que promociona el Ibisec ha quedado desierta. En un primer intento, Educació sacó el proyecto por 174.686 euros y el 16 de mayo se declaró desierto el concurso al no presentarse ninguna empresa. El Ibisec volvió a publicar la licitación con una oferta aumentada que llegó a los 200.889 euros, pero una vez finalizado el plazo el pasado viernes tampoco ha contado con ningún licitante.

Fuentes de la Conselleria d’Educació indican que se volverá a publicar la oferta con un nuevo incremento de la oferta y que no se prevén problemas de plazos para que estas cinco aulas, que se añadirán a las seis ya operativas, puedan estar ya en funcionamiento en el curso 2022-2023. La necesidad de contar con estas infraestructuras se debe al retraso del nuevo colegio de Infantil y Primaria que se tiene que construir en un solar del vial de Can Peu Blanc. En 2019 comenzó la instalación de las aulas modulares en el parque de Can Cirera Prim y esta es la tercera ocasión que se deben ampliar.

Alquiler

Una de las peculiaridades de esta nueva licitación se encuentra en que el Ibisec opta por el alquiler de las aulas durante dos años en lugar de adquirirlas. El contrato incluye el alquiler, el montaje y el desmontaje de las aulas porque el Govern prevé que en dos años funcionará ya el centro definitivo.