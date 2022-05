El regidor de Fires I Serveis Generals de l'Ajuntament de Manacor és Carles Grimalt. Sota la seva àrea es troba l'organització i la intendència de gran part dels actes del programa de les Fires I Festes de la ciutat, que duraran fins al proper 5 de juny. «És la primera vegada com a equip de govern des que tenim l'oportunitat d'organitzar les Fires I Festes» diu Grimalt.

«Estem molt contents que hagi arribat aquest moment i esperem que tota la feina feta des del consistori i els actes programats, facin que els manacorins gaudeixin d'aquests dies i que gent d'altres pobles de tot Mallorca s'animi a unir-se a la festa i vingui a visitar-nos». La Fira de Primavera del 29 de maig és un dels esdeveniments principals que ha organitzat el regidor: «té un total de gairebé 2 quilòmetres d'exposició, dividits en seccions. Tindrem concursos eqüestres, canins, de pastoreix, mostra de maquinària i vehicles nous, d'ocasió i clàssics. També hi haurà esportius, amb la presència d'una escuderia de ral·li, i un llarg etcètera de propostes» assenyala Grimalt.

L'artesania, al Passeig Antoni Maura i l'esport, amb la III Fira Esportiva i la primera Gala de l'Esport estaran molt presents, sense oblidar la Fira de l'Alimentació, que al costat de les Jornades Gastronòmiques ‘La Cuina a les Rondalles Mallorquines’, englobada al programa Manacor Encantat , posaran la nota de sabor. «És una gran fira tradicional a l'ús» sosté el regidor «que l’únic que pretén és que la gent surti al carrer, gaudeixi i socialitzi». Des del seu departament també està involucrat al XVII Tast de Vins. «Per primera vegada hi seran presents dos DO, Pla I Llevent i Vins de la Terra». Serà el dissabte 4, des de les 18 hores i al Parc Municipal. Grimalt desitja especialment «posar en valor la feina de tot el departament de Serveis Generals, que sosté el pes de la producció de les Fires I Festes» i conclou assegurant que «és el moment de gaudir la normalitat i fer-ho amb força. Per això, Manacor està ara més guapa que mai».