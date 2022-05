Divendres va començar a Manacor, amb el pregó del Sergio Tejera Parra, Xen, la que serà una de les edicions més especials de les seves Fires i Festes. Després de dos anys en blanc, molts dels preparatius han estat per al regidor de Festes de l’Ajuntament, Artur Aguiló, molt especials: «Per mi realment són les primeres, encara que porti al càrrec tres anys» afirma. «Durant la pandèmia no hem deixat d’organitzar actes de tota mena adaptats a les mesures de seguretat de cada moment, i per això ara deixar tot això enrere és un alleujament».

Aguiló es mostra «incapaç d’escollir un dels actes organitzats per sobre dels altres, cadascú té la seva importància, només varia que siguin més o menys participatius». Les Festes tenen diverses cites ineludibles, especialment per als manacorins, pel que fa a tradicions, com la Sortida dels Cossiers del divendres 27, la Trobada de Gegants del 28, la Vetlada de Glosat del 3 o la Diada de Castellers del dissabte 4 de juny.

L’esport tindrà aquest any un paper protagonista, amb la inauguració del nou Skate Parc, el XLVII Torneig de Tennis Ciutat de Manacor o la I Gala de l’Esport, dijous 2 a l’Auditori. «És molt important l’atenció que hem dedicat a la tercera edat i a l’infància, que han estat dos grups molt perjudicats amb les restriccions a conseqüència de la pandèmia», afirma Aguiló. Per a aquests col·lectius s’han organitzat durant les Fires i Festes diversos esdeveniments de qualitat. Un sector de la població on el consistori s’està bolcant és el dels adolescents i joves: «aquest any tindrem activitats especialment per a ells, que són un grup per al qual costa organitzar actes que arribin a totes les edats». El regidor finalment vol «agrair a totes les entitats i associacions del municipi la seva ajuda i col·laboració, que ha anat més enllà del que s’hauria pogut esperar».