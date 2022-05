Sóller pondrá coto al abuso de terrazas de bares en la vía pública

El exceso de ocupación de vía pública en el centro de Sóller y en el Port por parte de bares y restaurantes es uno de los principales motivos de quejas ciudadanas debido a los abusos que se han venido realizando en este aspecto por parte de algunos establecimientos. El Ajuntament, después de haber dado por finalizados los permisos especiales de ocupación que se dieron con motivo del las restricciones por la pandemia, está decidido ahora a hacer cumplir estrictamente la normativa y que policía local y celadores vigilen que no se traspasan los límites fijados por las ordenanzas municipales. De momento, el Ajuntament ha anunciado que delimitará de forma mucho más visible los espacios concedidos a cada establecimiento. Las sanciones por incumplimiento están recogidas en la ordenanza y las faltas graves pueden suponer una multa de hasta 3.000 euros.

Según el concejal de Gobernación, Carlos Darder, las inspecciones deberían iniciarse esta misma semana. Desde la oposición, Més per Sóller ya denunció hace más de un año como algunas zonas peatonales se habían transformado en terrazas de bares y restaurantes por donde casi no se puede pasar a pie, una situación que en algunos casos persiste aún después de haber finalizado las autorizaciones especiales. También se ha sabido que algunos establecimientos no están al corriente de pago de la tasa de ocupación.

Hace unos días se celebró una reunión con los vecinos y restauradores del barrio de Santa Catalina, donde los residentes han venido denunciando una excesiva ocupación. En este caso, las partes están dispuestas a un consenso.